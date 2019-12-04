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Мост обрушился в Иркутской области во время проезда большегруза

, 5:41 | Алиса Маркова Фото 17

Автомобиль с полуприцепом массой более 60 тонн пытался проехать по переправе, допустимая нагрузка на который меньше в три раза.

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Фото, видео: МЧС России

Автомобильный мост обрушился в Иркутской области. ЧП произошло в тот момент, когда по переправе двигался большегруз с полуприцепом массой более 60 тонн. При том, что допустимая нагрузка на конструкцию была в три раза меньше.

По данным ТАСС, инцидент произошел намосту через реку Макаровка на дороге между Иркутском и Киренском. В результате никто не пострадал.

Из-за обрушения дорожные рабочие оборудовали временную переправу по льду реки для легкового транспорта. Кроме того будет сделана ледовую дорога и для грузовых автомобилей. В районе места ЧП развернут пункт обогрева для водителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что момент обрушения моста на оживленную трассу попал на видео. Это случилось 2 декабря около 19:30 в Оренбургской области. Пострадали два человека — водитель большегруза, который ехал по виадуку, и водитель легковушки, оказавшейся под бетонными плитами, оба находятся в больнице.

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