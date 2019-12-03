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В сети появилось видео обрушившегося в Оренбурге моста с высоты птичьего полета

, 18:06 | Светлана Александрова Видео 185

На кадрах, снятых с квадрокоптера, хорошо видны масштабы произошедшей 2 декабря катастрофы.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Медведев, YouTube / Morozoffly

В сети появилось видео обрушившегося в Оренбурге моста с высоты птичьего полета. На кадрах, снятых с разных ракурсов квадрокоптером, видны масштабы катастрофы — огромные плиты виадука, полностью перекрывшие проезжую часть под виадуком, пострадавшие машины и работающих на месте следователей.

Между тем в оренбургском Следственном комитете сообщили, что в рамках расследования уголовного дела о нарушении правил безопасности при проведении ремонтных работ собираются взвесить проезжавший по мосту грузовик, а также щебень, который он перевозил.

«Получены сведения, согласно которым в автомобиле марки „Мерседес“ снаряженном полуприцепом, осуществлялась перевозка строительного щебня в весе, значительно превышающем допустимую нагрузку на путепровод», — говорится в сообщении ведомства.

Разбор завалов на месте ЧП начнется только после окончания всех следственных действий, заявили в правительстве Оренбургской области. Там отмечают, что авария обрушение могло произойти из-за перегруза.

«Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как три большегрузных автомобиля двигались друг за другом на близком расстоянии по направлению из Оренбурга в сторону колхоза имени Ленина. Колонна грузовиков создала нагрузку на мост свыше 50 тонн при максимально разрешенной нагрузке на один автомобиль в 30 тонн», — цитирует пресс-служба министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Александра Полухина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что момент обрушения моста на оживленную трассу попал на видео. Это случилось 2 декабря около 19:30. Пострадали два человека — водитель большегруза, который ехал по виадуку, и водитель легковушки, оказавшейся под бетонными плитами, оба находятся в больнице.

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