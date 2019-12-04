Большой московский цирк покажет Петербургу инопланетное шоу. Новая программа легендарных братьев Запашных — продолжение нашумевшей истории про пришельцев. На этот раз героев с другой планеты ждут приключения на Земле. Предстоящую космическую премьеру презентовали в соответствующей обстановке — в планетарии на Обводном канале.

Звездный состав новогоднего циркового представления увидел корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский. Подробности в репортаже.

Внутри костюма с гуманоидной головой скрывается клоун Большого московского цирка из знаменитого дуэта «Мик и Мак». Теперь Николай Кормильцев выступает в новом жанре: и драматическом, и фантастическом. Еще и новый язык выучил.

Из-за того, что сложный костюм создан в единственном экземпляре по индивидуальным размерам, клоуну придется перевоплощаться в инопланетянина на протяжении всей гастрольной судьбы циркового шоу.

«Все клоуны отчасти инопланетяне. Вы сейчас видите манифестацию настоящей клоунской души», – говорит заслуженный артист России Николай Кормильцев.

Это шоу – продолжение космического проекта братьев Запашных. В предыдущем спектакле землянин попал на другую планету, а теперь уже пришелец терпит катастрофу, оказавшись не в своей тарелке.

Хладнокровный, но добрый и наивный гуманоид знакомится с неведомыми существами. Не только с людьми. Раз уж действие происходит на планете Земля, Запашные населили спектакль соответствующей фауной. В отличие от предыдущего инопланетного шоу – на арену выйдут цирковые животные.

«В какой-то момент он не понимает, а кто же из нас более разумный. Он начинает подходить к тем же козам, к лошадям, общаться с ними даже более уважительно, чем с человеком, который создал ему определенные неудобства», – объясняет генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный.

Неудобства инопланетянину создает безумный профессор. Хоть и преследует исключительно научные цели.

«Я хочу с ним встретиться. Просто контакт. Никаких опытов над ним. Никакой боли причинить», – говорит заслуженный артист России Александр Ананьев.

В Петербург выезжают фуры с цирковым оборудованием. Это не просто декорации – целый парк аттракционов. А больше ста артистов московского цирка вместе со своим шоу планируют встретить в Северной столице Новый год.

«Работать в Новый год – это одно из удовольствий. Я раньше не понимал, почему люди 1 января приходят на наше шоу. А потом я понял – это для них праздник», – говорит генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный.

Зрителям Запашные обещают не только невероятное шоу, но и доступные билеты. А несколько тысяч мест уже забронированы: для воспитанников детских домов и подопечных благотворительных фондов.