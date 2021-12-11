ТОП-5 знаков зодиака, которые не умеют дружить

Специалисты определили, какие знаки зодиака чаще других оказываются ужасными друзьями. Астрологи рассказали, с кем точно не стоит заводить приятельских отношений.

Овны

У них много знакомых, они обожают тусоваться и часто бывают душой компании. Вот только настоящей крепкой дружбы с ними никогда не получится. Овны будут постоянно соперничать с приятелем, что, конечно же, будет его обижать и задевать. К тому же, Овны невероятно вспыльчивы. В минуты гнева они могут так сорваться на собеседника, что навсегда отобьют у последнего охоту с ними даже здороваться.

Скорпионы

В вопросах дружбы — это максимально токсичный знак зодиака. Они постоянно недовольны, саркастичны и насмешливы. Скорпионы не терпимы к недостаткам других. Главным минусом общения с ними является тотальная злопамятность. Они могут припомнить что-то приятелю даже спустя несколько лет. Даже если их друг вообще не догадывался, что чем-то их задел.

Козероги

Представители этого знака считают себя особенными дарованиями, которым негоже якшаться с простолюдинами. Дружить они будут только тогда, когда им это выгодно. В особенности, если речь идет об их карьере. Им кажется, что совсем скоро они достигнут невероятного успеха. Поэтому им сложно подпускать к себе кого-либо — ведь после придется с ними делиться.

Также Козероги являются жуткими домоседами. Этот факт точно не делает из них классных друзей.

Девы

С представителями этого знака просто невозможно дружить, находясь в здравом уме. Уже через пару дней Девы достанут нового приятеля занудством и перфекционизмом. Они могут сутки потратить на то, чтобы избавиться от пятнышка на рубашке. А потом отправятся всем об этом рассказывать, попутно намекая на собственную чистоплотность и чужую неряшливость.

Девы убедят вас в том, что вы — склад недостатков. Посеют в вас кучу комплексов, а в конце выставят себя святыми — мол, они дружат с вами «не за что-то», а «вопреки всему».

Львы

Представители этого знака зодиака невероятно тщеславны. Их превозношение себя и собственных заслуг граничит с манией величия. Львы никогда не станут дружить с теми, кто не восхваляет их и не льстит им. Они предпочитают окружать себя «птичками», вечно поющими для них дифирамбы.

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