Автобус врезался в столб в Саратове. Есть пострадавшие

Рейсовый автобус влетел в столб на улице Орджоникидзе в Саратове. Об этом сообщает Интерфакс.

Предварительно, пострадали шесть человек, которых в настоящее время на месте аварии осматривают медики.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Наступление холодов и снегопада ежедневно с разных регионов России поступают сообщения об авариях с участием пассажирского транспорта. Наиболее серьезное ДТП произошло в Забайкалье. Там, водитель автобуса не справился с управлением и многотонная машина слетела с моста, упав на крышу. Погибли 19 человек. Возбуждено уголовное дело.