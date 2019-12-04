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Автобус врезался в столб в Саратове. Есть пострадавшие

, 10:32 | Светлана Шевченко Срочная новость 155

На месте ДТП работают медики и сотрудники ДПС.

Рейсовый автобус влетел в столб на улице Орджоникидзе в Саратове. Об этом сообщает Интерфакс.

Предварительно, пострадали шесть человек, которых в настоящее время на месте аварии осматривают медики.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Наступление холодов и снегопада ежедневно с разных регионов России поступают сообщения об авариях с участием пассажирского транспорта. Наиболее серьезное ДТП произошло в Забайкалье. Там, водитель автобуса не справился с управлением и многотонная машина слетела с моста, упав на крышу. Погибли 19 человек. Возбуждено уголовное дело.

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