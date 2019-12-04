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Варум рассказала, как Агутин «тормозил» в ЗАГСе

, 11:51 | Валентин Черников 80

Звездные супруги вспомнили забавную деталь своего бракосочетания.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Забавную деталь своего бракосочетания вспомнили Анжелика Варум и Леонид Агутин на шоу Ивана Урганта. Супруги поженились в 2000 году. Их союз начался с музыкального сотрудничества. Вместе они записали ряд песен, включая любимые народом «Я буду всегда с тобой», «Февраль» и «Королева».

Перечислив хиты дуэта, ведущий стал задавать им шутливые вопросы.

«Кто из вас в Израиле выступает под псевдонимом Леонид Варум?» — спросил Ургант.

По этому случаю певица рассказала подробность их свадьбы.

«Когда у Лени спросили в ЗАГСе, какую фамилию он берет, он задумался минуты на полторы», — поделилась Варум.

«Да, я обычно торможу на ровном месте», — подтвердил Агутин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Леонид Агутин рассказал об ухажерах дочери.

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