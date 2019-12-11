Овны! Гороскоп на каждый месяц 2020 года, а также финансовое и сексуальное предсказания

Гороскоп на 2020 год для Овна

Овны в новом году завысят оценку своих возможностей, особенно сильно это проявится с июля по ноябрь. Вместе с тем создастся ощущение, что ваши достижения не признают и не ценят по достоинству. В таком случае в вас взыграет огненная стихия, что может привести к самым неожиданным обстоятельствам.

Все это может подтолкнуть вас к авантюрам и непродуманным поступкам. Пусть такое поведение обычно для вас привычно и комфортно, в данном случае лучше подумать дважды. В частности, не следует брать и давать в долг, ввязываться в авантюры. Избегайте расточительности.

Гороскоп на 2020-й для Овна по месяцам

Январь

Судя по гороскопу, в январе Овны будут очень уверены в себе, могут даже переоценивать свои силы. Хорошо будет браться за новые дела и проекты. Заниматься рутиной или чем-то постоянным станет сложнее, чем обычно. Не давайте и не берите деньги в долг, и не верьте пустым обещаниям. Полагайтесь больше на свои силы и свою способность добиваться желанных результатов.

Февраль

Значительную часть февраля в вас взыграет любвеобильное настроение. Гороскоп предсказывает, что вы можете влюбиться в кого-то, или существующие отношения расцветут с новой силой. А после Дня святого Валентина (14 февраля. — Прим. Ред.) жажда удовольствий может перерасти все допустимые границы. Опасайтесь излишеств в любовной сфере, а также незапланированных денежных трат.

Март

Главной проблемой в марте для Овнов станет вспыльчивость, несдержанность или неуместная страстность. Также в конце марта у части Овнов начнутся дни рождения, к которым следует хорошо подготовиться: осмыслить прожитый год и наметить планы на следующий.

Апрель

Гороскоп утверждает, что апрель для Овнов будет очень позитивным. Энергичность, обаятельность, способность легко находить общий язык с окружающими, гармония и успех в любовной сфере — вот то, что поможет Овнам прожить этот месяц ярко и с удовольствием. Удача в этот период ожидает Овнов практически в любой сфере.

Вы можете рассчитывать на особые успехи в романтической сфере: заговорите с симпатичным вам человеком, к которому обычно не решились бы подойти. Пригласите на свидание того, кто вам нравится и притягивает вас. Сейчас то самое время, когда ваши желания имеют свойства исполняться!

Также для Овнов продолжается период их дней рождения: за несколько дней до праздника и после него задумайтесь о своей жизни, прожитом годе, достигнутых успехах и планах на будущий год.

Май

В мае для Овнов продолжается период, связанный с успехами в любовной сфере. Начавшийся в апреле подъем в отношениях получит позитивное продолжение. Закрепите свои достижения на любовном фронте. Отметьте годовщину с любимым человеком или решитесь на второе свидание. Звезды предсказывают успех!

Кроме того, во второй половине месяца вы будете особенно успешны в переговорах. У вас станет хорошо получаться находить тех, кому интересны ваши идеи и предложения. Судя по гороскопу, вы сможете достигнуть с этими людьми выгодных договоренностей.

Июнь

В первой половине июня для Овнов продолжается период мягкости, любвеобильности и позитива. А вот вторая половина месяца для них окажется неудачной. Возможны споры, конфликты, желание настоять на своем и быть во всем правым и первым. Ваш эгоизм ослепит вас и ухудшит отношения с друзьями и коллегами.

Вы можете задеть окружающих, нанести кому-то обиды, с которыми позже придется долго разбираться. Избегайте глубоких и важных выяснений отношений или постарайтесь проявить максимум такта.

Июль

В первой половине июля, как предсказывает гороскоп, продолжается период несговорчивости и конфликтов, а также внутренней неразберихи. А вот вторая половина июля снова обещает Овнам подъем в любовной сфере. Наряду с этим будет присутствовать увеличение физической активности, усиление сексуальности. А еще вспыльчивость, но вместе с тем и отходчивость.

Август

Марс все еще движется по знаку Овна, поэтому в августе у Овнов продолжается волна энергичности и решительности. К ней добавляется осознанность, что позволяет принять важные решения, а еще успешно внести необходимые изменения в свою жизнь. Самое главное теперь — не бояться и смело идти вперед!

Если вы что-то собирались изменить, решиться на что-то — действуйте сейчас. Ваша собранность и целеустремленность помогут двигаться прямо к цели. Однако опасайтесь переоценки своих возможностей. Такая тенденция, если верить гороскопу, также имеет место в апреле 2020-го.

Сентябрь

В сентябре Овнов могут подвести коммуникативные способности: вам будет сложно передать свои мысли, сложно договариваться, сложно находить с окружающими общий язык. Особенно это начнет проявляться ближе к середине месяца. Гороскоп в этот период не рекомендует браться за вдумчивую работу, например, писать доклад, отчет, или диссертацию. Правильнее всего сейчас послушаться интуиции, а не головы.

Возникающие ошибки удастся сгладить с помощью вашего обаяния и умения ладить с людьми, которые в сентябре будут на высоте. В этом месяце лучше предаться любви и развитию личных отношений, чем размышлениям или умственной работе.

Октябрь

Октябрь для Овнов снова ознаменуется подъемом физической энергии, решительности и вспыльчивости. Хорошо будет направить эту энергичность на физическую активность: пешие прогулки, бег, секс с любимым человеком. Это разгрузит вашу психику, натренирует ваше тело, а также освободит окружающих от возможной вспыльчивости и конфликтности с вашей стороны.

Ноябрь

В ноябре Овны проходят проверку на то, насколько они умеют справляться со своими энергиями, направлять их на благо окружающих, достигать выдающихся успехов и подавать пример другим. Лейтмотив этого месяца — работа в команде, без прицела на личную выгоду.

Используйте этот месяц, чтобы поставить рекорд, достичь какого-то нового результата, проявить свою силу и настойчивость. Однако гороскоп предупреждает: избегайте при этом неуправляемой вспыльчивости и постарайтесь повысить свою способность к сотрудничеству.

Декабрь

Декабрь Овнам предстоит очень позитивный. Прежде всего, ощущение собранности и контроля повысит вашу самооценку и веру в себя. Это поможет вам направить вашу энергию на реализацию идей и достижение целей. Результаты не заставят себя долго ждать. Первые плоды своих действий Овен пожнет уже в первой половине декабря

Месяц, судя по гороскопу, очень хорош для энергичной, активной и в то же время хорошо спланированной работы. Также вы проявите находчивость и вас посетят оригинальные идеи.

Сексуальный гороскоп на год для Овна

Мужчины — Овны

Для Овнов год будет очень удачным в сфере личных отношений и сексуальной жизни.

В год Белой Металлической Крысы вы ощутите особую уверенность в себе, повышение мужской силы и самооценки в следующие периоды: вторая половина января, вторая половина апреля, вторая половина июля и начало августа, и период с середины октября по середину декабря. Неудачный период, когда вы можете быть слишком импульсивным и нетерпеливым, будет ждать вас в первой половине марта.

Особые возможности, чтобы встретить «ту самую» или легче сходиться с противоположным полом, обещают вторая половина февраля, весь период с середины апреля по конец июля, вторая половина сентября и конец декабря. Неудачные периоды, которые могут привести к ссорам или расставаниям: вторая половина августа и первая половина ноября.

Особо удачным для ваших отношений и сексуальной жизни станет период с середины апреля по конец июля, когда с вами может случиться незабываемый роман или просто период насыщенных любовных и сексуальных отношений. Ссоры и конфликты обещает первая половина ноября.

Женщины — Овны

В целом год для вас, с точки зрения сексуальной жизни и личных отношений, довольно удачный!

Гороскоп показывает, что наиболее позитивными месяцами в 2020 году в контексте усиления вашей привлекательности и женственности будут: февраль, период с апреля по июль, середина сентября и конец декабря. Неудачные периоды: вторая половина августа и первая половина ноября. В неудачные периоды вы можете чувствовать эмоциональную неудовлетворенность по поводу ваших отношений, что может приводить к ссорам с партнером.

Периоды, обещающие повышенное внимание со стороны окружающих мужчин: вторая половина января, вторая половина апреля, июль и период со второй половины октября по середину декабря. В первой половине марта ожидается период конфликтности, когда в принципе будет сложно находить общий язык.

Идеальное время для того, чтобы встретить вашего избранника или вывести любовные и сексуальные отношения на новый уровень, апрель и июль.

Финансовый гороскоп на год для Овна

Для Овнов год финансово будет не вполне удачным.

Во второй половине января и в феврале вы будете склонны к расточительству и необдуманным покупкам больше обычного. Особенно сильно это проявится во второй половине февраля. Рекомендуется не совершать импульсивных покупок, не брать и не давать деньги в долг, не принимать на себя значительных финансовых обязательств.

Весна и половина лета, судя по гороскопу, будут для вас относительно удачными. Начиная с середины июня и по конец июля возможны убытки, связанные с ошибками в документах, в расчетах. Ваша предприимчивость в этот период может подвести вас.

В середине июля возможны денежная удача и неожиданный доход, однако вы, скорее всего, растратите эти средства в конце июля. В августе и сентябре также может продолжаться период, когда вы переоцениваете свои возможности, склонны тратить больше, чем получаете, и недостаточно удачно распоряжаетесь средствами.

В октябре, как предсказывает гороскоп, вы будете обладать повышенной предприимчивостью, энергией и настойчивостью. Это может привести к повышению доходов, но в первой половине ноября снова возможны неразумные траты. Декабрь рискует стать для вас достаточно успешным с финансовой точки зрения.