Тельцы! Гороскоп на каждый месяц 2020 года: финансы, секс, здоровье

Гороскоп на 2020 год для Тельца

Гороскоп предсказывает, что у Тельцов в течение года может сильнее обычного работать интуиция, особенно в том, что касается материальных выгод. Год будет способствовать приобретениям и накоплениям, особенно первая его половина.

С середины года сотрудничество с окружающими может осложниться вашим желанием делать все по-своему, стряхнуть груз надоевших обязательств. Этот период будет способствовать изменениям в вашей жизни, которые вы обычно принимаете с трудом.

Гороскоп на 2020-й для Тельцов по месяцам

Январь

Начало января, судя по гороскопу, будет успешным для Тельцов с деловой точки зрения. Однако возможны проблемы в любовной сфере, которые разрешатся во второй половине января. В конце месяца будет сложно достигать нужных договоренностей. В частности, лучше отказаться от подписания документов, важных переговоров и деловых сделок.

Февраль

В начале февраля у Тельцов могут происходить конфликты, появится нервозность и зачастит плохое настроение. Оставшийся месяц для Тельцов обещает быть очень успешным. Благодарить за такое состояние дел он должен не только звезды, но и себя. Проявленное в прошлом упорство теперь воздастся сторицей!

Гороскоп предсказывает, что общее состояние позитива и веры в свои силы будет поддерживать вас на протяжении всего февраля. Вы будете удачливы в сделках и переговорах, способны сгладить острые углы в отношениях и добиться желаемого.

Март

Март для Тельцов, судя по гороскопу, станет временем неги и удовольствий. Прежде всего, хорошо будет направить эту энергию на совершенствование личных отношений. Ваша сексуальная привлекательность возрастает и притягивает представителей противоположного пола. Также присутствует состояние общей энергичности и напористости. Месяц для вас будет очень позитивным.

Апрель

Начало апреля обещает быть безоблачным, но большая его часть будет для Тельцов временем конфликтов и разборок. Гороскоп предупреждает: это может происходить как в личных отношениях, так и на работе. При приближении вашего дня рождения вам было бы очень полезно задуматься о прожитом годе, подвести его итоги и построить планы на следующий.

Май

В мае Тельцам благоприятно будет заниматься планированием и умственной работой. Это время подойдет для расчетов, переписки, составления планов и отчетов. Гораздо хуже дела станут обстоять в эмоциональной сфере. По этой причине вопросы личного характера лучше перенести на потом.

Кроме того, накануне вашего дня рождения вам следует заняться подведением итогов предыдущего года и планированием следующего. Также, судя по гороскопу, на часть Тельцов начнет действовать Уран, принося изменения, непредсказуемые события и внутреннее беспокойство.

Июнь

В июне действие Урана на Тельцов усиливается: возможна непреодолимая жажда изменений или изменения настигнут вас сами. Положительным влиянием будет ваша способность мыслить четко, связно и аккуратно, что позволит многое учесть и спланировать. Стоит отметить, что в этот период возрастают шансы на появление действительно стоящих мыслей.

Также возможны гениальные находки и озарения. Гороскоп предупреждает: записывайте идеи, как только они возникли, так как новые не держатся в нашем сознании долго!

Июль

В июле у Тельцов снова возрастает потребность в переменах и новизне, обычно несвойственная им. Июль, как следует из гороскопа, будет хорош для планирования и умственной работы. Продолжайте записывать ваши мысли, инсайты и находки.

Август

В августе жажда изменений у Тельцов дополняется верой в себя и свои силы. Оптимизм, успех на работе и уважение окружающих — вот тенденции августа в жизни Тельцов. Возможны несвойственные вам обычно идеализм, странные идеи и поступки.

Сентябрь

Сентябрь обещает неожиданные события в любовной жизни. Гороскоп предупреждает: возможны размолвки и конфликты на личном фронте. Возможны также неожиданные знакомства или влюбленность, любовь с первого взгляда. Но для постоянных отношений месяц неудачный. Вместе с тем продолжается период веры в себя и повышенной самооценки.

Октябрь

Октябрь для Тельцов будет довольно позитивным. Вера в себя, обаяние, ощущение осмысленности жизни — вот что задаст общий фон месяца. Вместе с тем с вашей стороны возможна несговорчивость, сложности с тем, чтобы найти общий язык с окружающими. Судя по октябрьскому гороскопу, возможны ошибки в расчетах или документах.

Ноябрь

Ноябрь для Тельцов в целом будет конфликтным и неудачным. Вам может быть сложно принимать решения, и в связи с этим вы будете откладывать важные действия. На давление окружающих и подталкивания извне вы тоже не реагируете. В итоге вы можете упустить какие-то важные возможности или затянуть с решением важных дел.

Декабрь

В первой половине декабря возможны неудачи в любовной сфере: конфликты, размолвки, сцены ревности. А вот в конце декабря, как предсказывает гороскоп, вы достигнете важных, выгодных для вас деловых договоренностей.

Сексуальный гороскоп на год для Тельца

Мужчины — Тельцы

Для Тельцов год будет не таким насыщенным на любовные энергии.

Периоды особой уверенности в себе и настойчивости в отношениях с женщинами вы испытаете в первой половине марта и в первой половине июня. А период, когда ваши усилия и импульсы окажутся неуместными и неудачными — во второй половине апреля.

Периоды особого внимания женщин к вам: вторая половина января, середина марта, вторая половина августа и середина октября. А периоды, когда сложно будет найти подход к прекрасным дамам, предстоят во второй половине сентября и в начале декабря.

Итак, наиболее позитивным с точки зрения любовных и сексуальных отношений будет март. В этот период желательно завязать отношения, если вы в этом нуждаетесь: усиленно знакомиться с девушками и ходить на свидания.

Женщины — Тельцы

Судя по гороскопу, в этом году будет не так много периодов, обещающих сложности или радости в любовной и сексуальной жизни. То есть 2020-й в этом смысле пройдет относительно спокойно.

Ваша женственность и привлекательность будут особенно высоки во второй половине января, в середине марта, во второй половине августа и в середине октября. Неудачные периоды, обещающие конфликты и неудовлетворенность: вторая половина сентября и начало декабря.

Повышенное мужское внимание к вам обещают первая половина марта и первая половина июня. Конфликты, раздоры возможны во второй половине апреля.

Гороскоп предсказывает, что важная встреча в предстоящем году возможна в марте, так как именно там совпадут позитивное влияние Венеры и Марса.

Финансовый гороскоп на год для Тельца

Для Тельцов год финансово будет успешным. В январе, феврале и марте удача будет на вашей стороне, а также у вас будет нюх на сделки и способность находить выгоду. Гороскоп показывает, что все это может привести к увеличению ваших доходов.

В апреле возможен период расточительности и необдуманных финансовых действий, которые могут привести к убыткам.

С июня и по октябрь ожидается очень удачный период, который будет способствовать росту вашего благосостояния.

Во второй половине ноября — первой половине декабря имеют место финансовые неудачи, а также необдуманные расходы.

В целом год финансово очень позитивный.