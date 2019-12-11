Близнецы! Гороскоп на каждый месяц 2020 года: секс, работа, здоровье

Гороскоп на 2020 год для Близнецов

Весь год на Близнецов будет негативно влиять Нептун. Это означает, что возможны ложь, необязательность, уклонение от своих обязанностей. Сомнения и запутанность могут влиять как на деловую сферу, так и на сферу личных отношений. Следует избегать лжи и непонимания, вносить ясность во все ситуации.

Особо важным для Близнецов, как следует из гороскопа, будет тема любви и романтики. Все лето будет длиться период, благоприятный для построения и развития любовных отношений.

Гороскоп 2020 для Близнецов по месяцам

Январь

Начало января станет для вас приятным и романтичным, полным очарования. Возможно завязывание новых знакомств. Но вторая половина января, как предсказывает гороскоп, будет полна конфликтов и противостояния. Возможны также ваши собственные растерянность, запутанность и метания. Помогать будут находчивость, сообразительность и хорошие коммуникативные способности.

Февраль

Февраль больше подходит для романтического времяпрепровождения, чем для умственной работы или планирования. Возможны нервозность, рассеянность, ошибки при умственной работе, в документах, в письмах или переговорах. Однако гороскоп предупреждает: ваше обаяние поможет вам решать многие проблемы или исправить возникшие ошибки.

Март

В начале марта, судя по гороскопу, вам помешает избыточное честолюбие, которое может привести к ошибкам, недоразумениям и общему состоянию неясности. Во второй половине марта эта тенденция ослабеет, но будет продолжать действовать.

Апрель

Апрель для Близнецов обещает быть очень положительным. Гороскоп показывает: вы полны энергии, собраны, хорошо соображаете, а также чувствуете радость и удовольствие от общения и жизни вообще. Этот период обещает стать одним из самых продуктивных за весь год.

Все вместе это создает позитивный фон, который позволит достичь многих положительных изменений, особенно в личной жизни. В этом вам одновременно помогают такие качества, как обаяние, настойчивость и сообразительность.

Май

Май станет для Близнецов месяцем любви. Весь месяц у вас будет романтичное настроение, склоняющее видеть красоту и удовольствие во всем вокруг. Это будет способствовать новым контактам и знакомствам. Гороскоп утверждает, что уже имеющиеся отношения выйдут на новый уровень. Возможно, вы встретите свою любовь.

Июнь

В июне на вас продолжает воздействовать Венера. Состояние красоты, гармонии, удовольствия и влюбленности посещают вас снова и снова. Месяц, как показывает гороскоп, благоприятен для укрепления любовных отношений, вывода их на новый уровень, в том числе — свадьбы.

Накануне дня своего рождения уделите время тому, чтобы осмыслить прожитый год, помечтать о будущем и составить план на год.

Июль

В июле для Близнецов продолжается положительный период. Сфера любовных и сексуальных отношений, судя по гороскопу, становится еще более значимой. От вас исходят обаяние и страсть. Хорошо заниматься танцами или другой деятельностью, которая соединяет красоту и физическую активность.

Август

Первая половина августа будет для вас положительной. Гороскоп показывает, что в основном это будет проявляться в собранности, сфокусированности и умении убеждать окружающих. Однако вторая половина месяца может принести нервозность, суету и ошибки.

Сентябрь

Первая половина сентября будет неудачной. Внутренние конфликты, противоречия, а также внешние препятствия — все будет отдалять вас от целей. Однако уже во второй декаде месяца, как предсказывает гороскоп, все пойдет на лад. Вы сфокусированы, ясно мыслите, хорошо общаетесь и умеете найти подход к окружающим. Ваше обаяние помогает решать многие проблемы и влиять на близких людей.

Октябрь

Октябрь для Близнецов скорее неудачный месяц. Бестактность, эмоциональная неустойчивость, перепады настроения и ссоры с окружающими — вот ваши основные враги в октябре. Судя по гороскопу, вы будете пытаться улучшить настроение с помощью доступных вам удовольствий, а это может привести к излишествам (в еде, сексе, шоппинге и так далее). Меньшее, чего можно ждать от такой ситуации — это набор лишнего веса. Кроме этого, велика вероятность ввязаться в заведомо провальные отношения.

Лучше всего будет направить энергию на спорт: это закалит волю, наполнит организм эндорфинами и отвлечет вас от ненужных действий.

Ноябрь

В ноябре продолжается позитивное влияние Марса: активность, предприимчивость, стремление к лидерству и потребность в физической активности. Воспользуйтесь этими энергиями, чтобы начать новые значимые проекты, либо разрешить дела, застрявшие на мертвой точке.

Декабрь

Декабрь для Близнецов, судя по гороскопу, будет сложным. Внутренние противоречия или внешние конфликты, отсутствие сил или запутанность — что-то все время будет мешать вам двигаться вперед. При решении возникающих в декабре проблем Близнецам стоит руководствоваться головой, а не сердцем. Холодный ум и расчет помогут третьему знаку зодиака выбраться из любой передряги.

Желательно не планировать на декабрь важных дел и больших проектов. А во второй половине декабря сложности могут коснуться и личной жизни: возможны неудовлетворенность, конфликты, размолвки.

Сексуальный гороскоп на год для Близнецов

Мужчины — Близнецы

Периоды, когда вы ощутите подъем в сексуальной сфере и уверенность в себе, предстоят вам во второй половине апреля, второй половине июля и весь период с середины октября по середину декабря. Неудачные периоды повышенной импульсивности, нетерпеливости и неустойчивости гороскоп отводит второй половине января и первой половине июня.

Периоды повышенного внимания к вам девушек ожидаются во второй половине февраля. Особо мощный период с середины апреля по конец июля; во второй половине сентября и в первой половине ноября. Промежутки, когда ваша избранница может быть не удовлетворена вами, наступят во второй половине января, в середине октября и в конце декабря.

В целом для активизации сексуальных и любовных отношений, судя по гороскопу, лучше всего подойдут ноябрь, а также апрель и июль. В июне возможны конфликты на фоне влюбленности. Особо негативным временем является вторая половина января, когда возможны разрывы и ссоры.

Женщины — Близнецы

Для вас год будет насыщен любовными энергиями. Позитивные периоды с точки зрения вашей привлекательности: начало января, вторая половина февраля, весь период с середины апреля по конец июля, середина сентября и начало ноября. Неудачный период неудовлетворенности и поисков удовлетворения на стороне возможен в конце января, в середине октября и в конце декабря.

Гороскоп предсказывает, что повышенное мужское внимание вам принесут вторая половина апреля, вторая половина июля и период с середины октября по начало декабря. Периоды ссор и конфликтов ожидаются во второй половине января и в первой половине июня.

Итого самые позитивные периоды для расцвета отношений — это вторая половина апреля, вторая половина июля и первая половина ноября. А наиболее сложными обещают быть конец января, а также, возможно, начало июня.

Финансовый гороскоп на год для Близнецов

Для Близнецов год финансово будет не вполне успешным. В январе и феврале ожидается запутанность в делах, расточительность, неразумное планирование финансов.

Апрель, судя по гороскопу, будет успешным, в мае многое будет зависеть от вашей организованности и способности продлить тенденции апреля. Июнь обещает трудности.

А дальше год более или менее налаживается. А с июля по конец года облака на вашем финансовом небосклоне рассеиваются и ситуация улучшается. Гороскоп предупреждает: небольшие сложности возможны в декабре.