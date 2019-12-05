Костюмер объяснила образы героев фильма «Однажды в Голливуде»

Образы персонажей фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» тщательно подбирались. Об этом изданию Collider рассказала художник по костюмам Арианна Филлипс. Она подбирает вещи, которые помогают зрителям считывать характер действующих лиц.

Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) носит медальон и ремень с одинаковой монограммой — буквой R, что подчеркивает его повышенную самооценку. При этом съемочной группе приходилось следить, чтобы две монограммы не попадали в кадр одновременно. По словам художницы, это перебор даже для очень самовлюбленного персонажа.

Поэтому ожерелье Далтона создали двусторонним: с одной стороны тайная монограмма R, а с другой традиционная геральдическая эмблема Англии и Гэмпшира — Роза Тюдоров.

Кадр из фильма «Однажды в Голливуде», реж. Квентин Тарантино, 2019-й

Клиффу Буту (Брэд Питт) команда костюмеров подобрала ремень, на пряжке которого изображена эмблема «Ассоциации каскадеров» 60-х, и гавайскую рубашку с азиатскими мотивами. Узоры на рубашке, по словам Арианны Филип, должны были подчеркнуть неповторимый стиль персонажа.

«Вы даже себе представить не можете, сколько я пересмотрела винтажных рубашек с похожими принтом. В конце концов, мы взяли за основу один из таких рисунков и видоизменили его».

Andrew Cooper © Sony Pictures Entertainment

По одежде Шерон (Марго Робби) команду костюмеров консультировала Дебора Тейт. Родная сестра погибшей актрисы отдала для съемок часть ее украшений и аксессуаров — например, кольцо и серьгу.

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