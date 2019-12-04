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Брэд Питт рассказал, что не плакал 20 лет

, 10:05 | Валентин Черников 34

Актер признался, что с недавнего времени стал более эмоциональным.

Фото: Zuma\TASS

Брэд Питт не плакал 20 лет. Об этом актер рассказал коллеге и партнеру по фильмам «Легенды осени» и «Знакомьтесь, Джо Блэк» Энтони Хопкинсу. Звезды встретились в одном из отелей Беверли-Хиллз и побеседовали на вечные темы. Их разговор опубликовало издание Interview Magazine.

Во время общения Хопкинс рассказал случай из жизни Марлона Брандо, который запал ему в душу. Признанный во всем мире великим актером, Брандо не смог добиться одобрения и похвалы от собственного отца. Один из таких моментов попал на камеру. Во время интервью родитель Марлона сухо ответил на вопрос журналиста об успехе его сына. Брандо стоял рядом и чуть не плакал.

Увидев эту картину, Хопкинс пустил слезу. Актер признался Питту, что с приходом старости нередко стал плакать по многим поводам. После чего спросил собеседника, как часто это делает он.

«Я не плакал около 20 лет, но сейчас стал более эмоциональным. Меня трогают дети, друзья, новости. Не знаю, к чему это приведет, но думаю, это хороший знак», — сказал Брэд.

«С возрастом вы обнаружите, что иногда просто хотите плакать. Дело не в горе. Речь о величии жизни», — добавил умудренный опытом обладатель «Оскара».

Ранее 5-tv.ru писал, что Анджелина Джоли позволила экс-супругу Брэду Питту провести несколько дней с детьми.

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