Дело о взрыве и обрушении части жилого дома в поселке под Белгородом передано в центральный аппарат Следственного комитета. Официальная версия ЧП — повреждение газового оборудования. Здание признано не пригодным для проживания. Накауне начались первоочередные выплаты пострадавшим. В доме проживали 34 человека. Взрыв газа произошел накануне — один человек погиб, шестеро госпитализированы. Корреспондент МИЦ «Известия» Валентин Трушнин с последней информацией. Подробности в репортаже.
СК назвал причину взрыва в жилом доме в Белгородской области
Сегодня, 5:14 Происшествия Эфирная новость 50
В результате хлопка бытового газа в доме в поселке Яковлево один человек погиб, шестеро получили травмы.
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Фото, видео: ТАСС / Антон Вергун, 5-tv.ru
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