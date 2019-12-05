СК назвал причину взрыва в жилом доме в Белгородской области

Дело о взрыве и обрушении части жилого дома в поселке под Белгородом передано в центральный аппарат Следственного комитета. Официальная версия ЧП — повреждение газового оборудования. Здание признано не пригодным для проживания. Накауне начались первоочередные выплаты пострадавшим. В доме проживали 34 человека. Взрыв газа произошел накануне — один человек погиб, шестеро госпитализированы. Корреспондент МИЦ «Известия» Валентин Трушнин с последней информацией. Подробности в репортаже.