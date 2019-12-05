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  4. СК назвал причину взрыва в жилом доме в Белгородской области

СК назвал причину взрыва в жилом доме в Белгородской области

, 5:14 Эфирная новость 50

В результате хлопка бытового газа в доме в поселке Яковлево один человек погиб, шестеро получили травмы.

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Фото, видео: ТАСС / Антон Вергун, 5-tv.ru

Дело о взрыве и обрушении части жилого дома в поселке под Белгородом передано в центральный аппарат Следственного комитета. Официальная версия ЧП — повреждение газового оборудования. Здание признано не пригодным для проживания. Накауне начались первоочередные выплаты пострадавшим. В доме проживали 34 человека. Взрыв газа произошел накануне — один человек погиб, шестеро госпитализированы. Корреспондент МИЦ «Известия» Валентин Трушнин с последней информацией. Подробности в репортаже.

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