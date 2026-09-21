В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали 16 человек

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 40 0

На месте происшествия работают экстренные службы.

ДТП с автобусов в Самарской области 21 сентября: новости

Фото: МАХ/ГУ МВД России по Самарской области/mvd63

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Самарской области предварительно 16 человек пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом. Погибших нет, сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, ДТП произошло 21 сентября около 18:15 на 967-м километре трассы М-5 «Урал». Автобус, следовавший по маршруту № 137 из Тольятти в Жигулевск, двигался со стороны Тольятти в направлении Сызрани.

Как сообщили в полиции, во время движения у микроавтобуса Peugeot, который ехал по этому же маршруту, взорвалось колесо. После этого автобус выехал на встречную полосу, затем вернулся обратно, столкнулся с металлическим ограждением и опрокинулся.

На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Таганском районе столицы мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем Bentley. По предварительным данным, водитель иномарки начал поворот и не уступил дорогу мотоциклу. Авария произошла на улице Большие Каменщики. Байкер получил тяжелые травмы и скончался на месте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.10
-0.10 96.37
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:15
Александр Овечкин получил травму перед стартом сезона НХЛ
20:59
Жительница Подмосковья родила 17-го ребенка
20:40
Дмитрий Дюжев блеснул на премьере «Романовы: преданность и предательство»
20:25
В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали 16 человек
20:10
Тепло задержится: синоптик рассказал, каким будет конец сентября в Москве
19:57
Мозг создает свою реальность: почему мы помним события, которых не было

Сейчас читают

Трамп не увидел рекордных цен на дизель: при Байдене все равно было дороже
Россиянам несколько раз увеличат пенсии в 2027 году
Последнее испытание Анны Шерлинг: какой удар настиг актрису незадолго до смерти
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен