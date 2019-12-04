Коллекторам закроют доступ к долгам за ЖКХ, но смогут ли неплательщики спать спокойно?

В Госдуме решили ликвидировать лазейку в законе о коллекторах. Депутаты намерены полностью запретить частным взыскателям выбивать с россиян долги за жилищно-коммунальные услуги. Запрет на передачу задолженностей по ЖКХ коллекторам уже есть в России. Но управляющие компании научились его обходить. Смогут ли неплательщики спать спокойно, разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Подмосковье арестованы двое угрожавших расправой должникам лжеколлекторов.