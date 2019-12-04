Невеста Джейсона Стейтема рассказала, как почувствовала себя униженной

Невеста известного голливудского актера Джейсона Стейтема поделилась печальными воспоминаниями. 32-летняя Рози Хантингтон-Уайтли, регулярно сверкающая на обложках глянцев, рассказала, почему однажды почувствовала униженной.

Светская львица призналась, что после того, как родила от Стейтема сына, сильно прибавила в весе: она поправилась на целых 25 килограммов. По словам Хантингтон-Уайтли, во время беременности она совершенно не следила за своим питанием, рассчитывая на то, что после родов быстро придет в форму, однако, вопреки ожиданиям, похудеть быстро не удалось.

«Последнюю пару месяцев я ходила по дому обнаженной — все равно на меня ничего не налезало. А если и налезало, то выглядело ужасно», — вспомнила модель.

Instagram @rosiehw

Впрочем, настоящее испытание ее ждало впереди. Когда сын Стейтема Джордж появился на свет, звезде пришлось всерьез заняться собой, проводить тренировки, контролировать приемы пищи, но ничего из привычных способов не помогало.

Модель всерьез озадачилась вопросами своего веса. Она была обеспокоена тем, что не худеет, в то время как ее подруги быстро стали стройными после рождения ребенка, пишут 7дней.ru.

В конце концов, невесте Стейтема удалось справиться с проблемой только тогда, когда она закончила кормить грудью и села на жесткую диету. Вновь блистать на светских раутах в облегающих и откровенных нарядах она смогла уже спустя год после появления на свет Джека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как невеста Стейтема шокировала публику, появившись на вечере в чересчур откровенном платье.