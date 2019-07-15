А трусы где? Невеста Джейсона Стейтема сразила фанатов эффектным платьем

, 5:17 Фото 35

32-летняя Рози Хантингтон-Уайтли появилась в откровенном наряде на премьере фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу».

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Фото, видео : www.globallookpress.com © ImagePressAgency/face to face

Невеста известного голливудского актера Джейсона Стейтема произвела фурор на премьере фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу». 32-летняя Рози Хантингтон-Уайтли вышла на красную ковровую дорожку в эффектном платье с экстремальным разрезом. Многие обратили внимание, что платье сходится только у тазовой кости, что выше уровня стандартных бикини. Само платье было белым с прозрачными вставками, что позволило разглядеть — нижнего белья на актрисе и модели нет.

www.globallookpress.com © ImagePressAgency/face to face

«Что с ее плечами?»

«Она теряет былые формы»

«Рози, ты просто секс-бамба»

«А трусы где?» — комментируют фото звезд пользователи сети.

Джейсон Стейтем и его возлюбленная Рози Хантингтон-Уайтли вместе уже девять лет. В 2016 году они объявили о помолвке, однако свадьба пока так и не состоялась. Но это не помешало паре обзавестись наследником. В 2017-м у знаменитостей родился сын Джек. Близкие звезд говорят, что свои отношения Джейсон и Рози узаконят в ближайшее время.

Гороскоп на 15 июля: Вы непобедимы, Стрельцы!

Премьера новой, уже девятой по счету, картины «Форсаж: Хоббс и Шоу» состоялась 14 июля в Лос-Анджелесе. На мероприятии собрались сотни известных американских знаменитостей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Меган Маркл и принц Гарри подружились с Бейонсе на премьере «Короля Льва».

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