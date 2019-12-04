Убийца и пособник террористов: кто такой Зелимхан Хангошвили, из-за которого из ФРГ выслали дипломатов РФ?

Убитый в германской столице в августе 2019 года гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили в 2016 году был объявлен на родине был объявлен в международный розыск — он был причастен к организации и участию в ряде террористических актов на территории России в качестве главаря бандформирований. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах России.

Отмечается также, что Хангошвили был связующим звеном действующих на территории Северного Кавказа лидеров незаконных вооруженных формирований Аслана Масхадова, Шамиля Басаева, Доку Умарова, Халилова, Тазиева. Кроме того он сотрудничал с иностранными наемниками Абу-Хавсом, Хаттабом, Абу-аль-Валидом.

Источник агентства также добавляет, что по указанию Басаева Хангошвили стал руководителем бандитской группы, «созданной для организации и проведения диверсионно-террористических акций на территории Ингушетии в 2003–2004 годах».

Так, в мае и августе 2003 года он был участником серии нападений на колонны федеральных сил на трассе между населенными пунктами Алхасты и Галашки Сунженского района Ингушетии. Тогда погибли 15 военнослужащих.

По этим же данным, спустя год — 21–22 июня 2004 года «под руководством международного террориста Басаева Хангошвили участвовал в нападении на представителей органов власти и управления Ингушетии».

«В результате этих нападений погибли 98 человек, из них 67 — сотрудники правоохранительных органов, и 104 были ранены», — рассказал источник агентства.

Ранее МИД ФРГ заявил о высылке из страны двух российских дипломатов. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что это стало ответом на якобы недостаточное участие российского правительства в расследовании убийства Хангошвили в конце этого лета в берлинском Тиргартене. В свою очередь в МИД РФ высылку российских дипломатов из ФРГ назвали недружественным шагом.