Четыре человека пострадали после взрыва аккумулятора от мопеда в Петербурге

МЧС: четверо госпитализированы после взрыва и пожара в петербургской квартире

Ночной пожар в жилом доме в Калининском районе Петербурга закончился госпитализацией четырех человек. Двухкомнатная квартира на улице Комсомола загорелась из-за взрыва аккумулятора от электротранспорта, оставленного на подзарядке.

Как сообщили в пресс-службе главного управления (ГУ) МЧС по городу в мессенджере МАКС, сигнал о возгорании в доме № 47 по улице Комсомола поступил в дежурную часть 29 сентября в 23:20 по московскому времени. Очаг находился на первом этаже, к 0:47 пожар был ликвидирован.

По словам очевидцев, пламя мгновенно вспыхнуло после того, как в комнате взорвалась батарея от мопеда. В момент ЧП в квартире находилась семья из четырех человек — женщина и трое ее детей.

Тяжелые ожоги и травмы получили двое: 23-летний старший сын, которому принадлежал мопед, и его 11-летняя сестра. Еще два человека с верхних этажей надышались угарным газом. Прибывшие бригады скорой помощи экстренно доставили пострадавших в больницу.

К ликвидации пожара привлекались 30 человек личного состава МЧС и шесть единиц спецтехники. По факту инцидента проводится проверка, дознаватели устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал о последствиях трагедии на пиротехническом заводе в Кубринске Ярославской области. В результате пожара с последующей детонацией петард погибли 14 человек, взрывной волной были повреждены дома в ближайшем населенном пункте. Большая часть села осталась без электричества.

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