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Видео: Торговое здание полыхает в Уссурийске

, 4:51 | Алиса Маркова Видео 10

Площадь возгорания достигает 400 квадратных метров. О пострадавших информация не поступала.

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Фото, видео: Instagram @ussurmedia, @mchs_ussur

Двухэтажное торговое здание горит в Уссурийске на улице Волочаевской. По информации 5-tv.ru, площадь пожара достигает 400 квадратных метров — огнем охвачена кровля здания и часть второго этажа.

Очевидцы происшествия публикуют в социальных сетях записи с места ЧП. На кадрах вино, как густой черный дым поднимается высоко в небо и застилает большое пространство. Свидетели также сообщают, что из-за пожара оказались спаленными несколько магазинов, в том числе автомобильных аксессуаров и запчастей.

Сведения о пострадавших и погибших не поступали. На месте работают около 30 сотрудников МЧС, также задействованы восемь единиц техники. Что стало причиной пожара пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что один человек погиб, 29 пострадали при пожаре в Одесском колледже.

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