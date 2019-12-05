  1. Пятый канал
  4. Медведев рассказал, как планирует встречать Новый год

Медведев рассказал, как планирует встречать Новый год

, 15:50 | Игорь Рязов Видео 42

Премьер-министр также поздравил россиян с наступающим праздником.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев планирует отпраздновать Новый год так же, как это делают почти все граждане страны. Об этом он рассказал в конце своей пресс-конференции.

«Соберу свою семью, каких-то друзей, которые приедут ко мне в гости, сяду за стол и буду слушать выступление президента. Так же, как встречает 99% нашего населения. Ничего в этом удивительного нет, мне кажется, это хорошая семейная традиция», – с улыбкой на лице рассказал о своих планах на Новый год глава правительства.

При этом Медведев не стал рассказывать, какое желание загадает под бой курантов. Он объяснил это известным поверием.

«На Новый год каждый человек все-таки подспудно об этом думает: «Что нам новый год готовит?» Но рассказывать об этом нельзя, поэтому и я рассказывать не буду, чтобы все-таки все получилось», – сказал премьер.

В заключение он отметил, что в России уже началась подготовка к Новому году, и поздравил граждан с наступающим праздником.

«Я поздравляю с предстоящими новогодними праздниками всех жителей нашей страны. Желаю вам счастья, здоровья, чтобы ваши близкие вас радовали, не болели, чтобы все было хорошо в новом году. Спасибо вам за участие в нашем мероприятии. Это довольно интересный формат, как мне кажется, для того, чтобы общаться и в полной мере отражать перемены на нашем телевидении» – завершил свою пресс-конференцию Медведев.

К слову о Новом годе, 5-tv.ru составил ТОП-5 съедобных подарков на праздник. Они подойдут на любой вкус и кошелек.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.81
-0.38 70.72
-0.39
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?

Последние новости

17:17
Два автомобиля взорвались в сирийском городе Рас-эль-Айн — фото и видео
17:11
Путин исполнит желание ребенка из детдома на Ставрополье
17:06
Приморец пытался спасти подавившуюся собутыльницу топором. Не вышло
17:01
«В своем репертуаре»: Лобода вышла на сцену в платье с экстремальным декольте
16:55
Госдеп США разрешил перебазировать «Морской старт» в Россию
16:51
Источник: Массовое ДТП на Audi A7 устроил водитель со 105 нарушениями ПДД

Сейчас читают

Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?
Гороскоп на 5 декабря: Меркурий в Козероге соединяет любящие сердца

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]