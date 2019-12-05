Медведев рассказал, как планирует встречать Новый год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев планирует отпраздновать Новый год так же, как это делают почти все граждане страны. Об этом он рассказал в конце своей пресс-конференции.

«Соберу свою семью, каких-то друзей, которые приедут ко мне в гости, сяду за стол и буду слушать выступление президента. Так же, как встречает 99% нашего населения. Ничего в этом удивительного нет, мне кажется, это хорошая семейная традиция», – с улыбкой на лице рассказал о своих планах на Новый год глава правительства.

При этом Медведев не стал рассказывать, какое желание загадает под бой курантов. Он объяснил это известным поверием.

«На Новый год каждый человек все-таки подспудно об этом думает: «Что нам новый год готовит?» Но рассказывать об этом нельзя, поэтому и я рассказывать не буду, чтобы все-таки все получилось», – сказал премьер.

В заключение он отметил, что в России уже началась подготовка к Новому году, и поздравил граждан с наступающим праздником.

«Я поздравляю с предстоящими новогодними праздниками всех жителей нашей страны. Желаю вам счастья, здоровья, чтобы ваши близкие вас радовали, не болели, чтобы все было хорошо в новом году. Спасибо вам за участие в нашем мероприятии. Это довольно интересный формат, как мне кажется, для того, чтобы общаться и в полной мере отражать перемены на нашем телевидении» – завершил свою пресс-конференцию Медведев.

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