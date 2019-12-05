  1. Пятый канал
  4. Ольга Кабо рассказала о падении с мотоцикла на съемках «Крестоносца»

Ольга Кабо рассказала о падении с мотоцикла на съемках «Крестоносца»

, 16:08 | Ниса Мурзанаева Видео 75

Актриса поделилась подробностями аварии, произошедшей более 20 лет назад.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova, Anatoly Lomokhov, Alexander Chernykh

Российская актриса театра и кино Ольга Кабо рассказала о падении с мотоцикла на съемках фильма «Крестоносец». Премьера кинокартины состоялась в 1995 году. Партнером артистки по съемкам стал Александр Иншаков. Вместе знаменитости попали в жуткую аварию. Звезда поделилась подробностями ДТП, произошедшего более 20 лет назад, на шоу Бориса Корчевникова.

Кабо и Иншаков снимались в сцене погони. Звездная парочка ехала на мотоцикле по оцепленной улице. На одном из участков дороги лежал рассыпанный песок, который помешал нормальному движению транспорта.

«Мы в итоге упали. Причем на полной скорости. Мы летели несколько метров по асфальту. Саша был в джинсах. У него ожог после того падения на ноге остался, у меня левой стороны тела вообще не было. Ничего не чувствовала», — поделилась подробностями кинозвезда.

Ольга Кабо считает, что она легко отделалась, потому что ДТП было «жертвой ради искусства». Актриса не отчаялась после инцидента, и съемки фильма продолжились.

«Я всегда была девочкой с бойцовским характером. Хотя, пацанкой меня сложно было назвать», — заявила артистка.

К счастью, в результате аварии на теле артистки не осталось ни единого шрама.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что осеннее фото Ольги Кабо в купальнике порадовало поклонников.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.81
-0.38 70.72
-0.39
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?

Последние новости

17:17
Два автомобиля взорвались в сирийском городе Рас-эль-Айн — фото и видео
17:11
Путин исполнит желание ребенка из детдома на Ставрополье
17:06
Приморец пытался спасти подавившуюся собутыльницу топором. Не вышло
17:01
«В своем репертуаре»: Лобода вышла на сцену в платье с экстремальным декольте
16:55
Госдеп США разрешил перебазировать «Морской старт» в Россию
16:51
Источник: Массовое ДТП на Audi A7 устроил водитель со 105 нарушениями ПДД

Сейчас читают

Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?
Гороскоп на 5 декабря: Меркурий в Козероге соединяет любящие сердца

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]