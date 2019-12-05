Ольга Кабо рассказала о падении с мотоцикла на съемках «Крестоносца»

Российская актриса театра и кино Ольга Кабо рассказала о падении с мотоцикла на съемках фильма «Крестоносец». Премьера кинокартины состоялась в 1995 году. Партнером артистки по съемкам стал Александр Иншаков. Вместе знаменитости попали в жуткую аварию. Звезда поделилась подробностями ДТП, произошедшего более 20 лет назад, на шоу Бориса Корчевникова.

Кабо и Иншаков снимались в сцене погони. Звездная парочка ехала на мотоцикле по оцепленной улице. На одном из участков дороги лежал рассыпанный песок, который помешал нормальному движению транспорта.

«Мы в итоге упали. Причем на полной скорости. Мы летели несколько метров по асфальту. Саша был в джинсах. У него ожог после того падения на ноге остался, у меня левой стороны тела вообще не было. Ничего не чувствовала», — поделилась подробностями кинозвезда.

Ольга Кабо считает, что она легко отделалась, потому что ДТП было «жертвой ради искусства». Актриса не отчаялась после инцидента, и съемки фильма продолжились.

«Я всегда была девочкой с бойцовским характером. Хотя, пацанкой меня сложно было назвать», — заявила артистка.

К счастью, в результате аварии на теле артистки не осталось ни единого шрама.

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