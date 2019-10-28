«Нет слов!»: осеннее фото Кабо в купальнике порадовало поклонников

Советская и российская актриса 51-летняя Ольга Кабо снова восхитила красотой своих подписчиков. Знаменитость поделилась в Instagram фотографией с пляжного отдыха.
На снимке, который опубликовала артистка в социальной сети, она лежит на берегу, заведя руки за голову. На Кабо пестрый купальник с круглым декольте и кокетливой завязочкой-бантиком на груди. Судя по отметке, которую актриса добавила к записи, сейчас она находится на отдыхе в Геленджике.
«Купаюсь в нежности осеннего солнца», — подписала фото Ольга.
В комментариях поклонники не только отметили красоту любимой артистки, но и поинтересовались, достаточно ли тепло в конце октября на курорте для снимков в купальнике.
«Красотка!»
«Водичка тепленькая?»
«Как погода?»
«Ольга, нет слов! Просто невероятная!» — пишут фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ольга Кабо поделилась с поклонниками фото со времен своего студенчества.