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  4. «Нет слов!»: осеннее фото Кабо в купальнике порадовало поклонников

«Нет слов!»: осеннее фото Кабо в купальнике порадовало поклонников

, 6:13 Фото 182

Подписчиков актрисы поразила и красота Ольги, и непривычная для большинства теплая погода российского курорта в конце октября.

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Фото, видео: Instagram @kabo_olga

Советская и российская актриса 51-летняя Ольга Кабо снова восхитила красотой своих подписчиков. Знаменитость поделилась в Instagram фотографией с пляжного отдыха.

На снимке, который опубликовала артистка в социальной сети, она лежит на берегу, заведя руки за голову. На Кабо пестрый купальник с круглым декольте и кокетливой завязочкой-бантиком на груди. Судя по отметке, которую актриса добавила к записи, сейчас она находится на отдыхе в Геленджике.

«Купаюсь в нежности осеннего солнца», — подписала фото Ольга.

Instagram @kabo_olga

В комментариях поклонники не только отметили красоту любимой артистки, но и поинтересовались, достаточно ли тепло в конце октября на курорте для снимков в купальнике.

«Красотка!»

«Водичка тепленькая?»

«Как погода?»

«Ольга, нет слов! Просто невероятная!» — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ольга Кабо поделилась с поклонниками фото со времен своего студенчества.

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