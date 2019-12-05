Какая погода ждет россиян на Новый год? В интернете уже публикуют прогнозы, но они слишком противоречивые. Кто-то обещает жителям Европейской части страны аномальные морозы. Якобы в Петербурге температура воздуха резко опустится до минус 29, а в Москве и того хуже – будет минус 35. Северную столицу при этом еще и завалит снегом. Другие сообщают, что зимы на праздниках ждать не приходится. Погода будет, как в апреле – плюсовая температура и дождь.

Петербургские синоптики подтверждать ни тот, ни другой прогноз не готовы. Говорят, еще слишком рано.

«Составляем прогноз погоды на месяц. Подразумеваем, как будет погода по пентадам, по декадам. Мы тоже ждем волну холода в декабре, но сказать, какие будут температуры, научно это не обосновано», – говорит главный синоптик Гидрометцентра СПб Александр Колесов.

Как пояснили в Гидрометцентре, наиболее точный прогноз на новогоднюю ночь можно будет дать не раньше, чем за неделю до праздника.