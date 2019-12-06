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Делегаты из 20 стран прибыли в Петербург на Арктический форум

, 14:10 Эфирная новость 27

Российские делегаты подчеркивают: Арктика — важнейшее направление экономического развития страны.

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Фото, видео: ТАСС / Семен Майстерман

От развития грузовых перевозок по Северному морскому пути до сохранения животного мира Арктики. Эти и другие не менее важные темы обсуждают сейчас в Петербурге.

Северная столица вновь стала площадкой для международного Арктического форума. Участие в нем принимают две с половиной тысячи делегатов из 20-ти государств.

Деловая программа рассчитана на три дня. За это время участники планируют заключить десятки перспективных соглашений. Ну а кроме того, внимание специалистов приковано к масштабной выставке техники, проектов и технологий развития Арктики. Это вездеходы, модели кораблей и даже одежда, созданная для суровых погодных условий.

Российские делегаты подчеркивают: Арктика — важнейшее направление экономического развития страны. Этому вопросу правительство уделяет особое внимание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал том, что Россия претендует на мировое лидерство в производстве платины и палладия, благодаря месторождению в арктической зоне.

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