Россия претендует на мировое лидерство в производстве платины и палладия

Россия со временем займет первое место в мире по производству платины и палладия. На базе двух гигантов «Норильский Никель» и «Русская платина» создается совместное предприятие, которое через несколько лет начнет выпускать эти металлы и станет самым востребованным. Бизнесмен Муса Бажаев сегодня об этом доложил президенту.

«Муса Юсупович, у вас был хороший проект по палладию в Арктической зоне. Давайте с него начнем. Как там, что-то движется?» — спросил Путин.

«Мы его заканчиваем создавать. 120 тонн — это потенциал производства в год. Это 5860 новых рабочих мест, 40 миллиардов рублей в год налоговых поступлений и социально-экономическое развитие Арктики, что очень важно для России и для этого региона», — заявил президент АО «Группа Альянс» и ООО «Русская платина» Муса Бажаев.

Запуск производства планируется в 2024 году. Предприятие, что важно, создается с учетом новых экологических требований, то есть без вреда для природы.

Ранее Путин рассказывал об освоении Арктики на благо человечества.