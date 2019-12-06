  1. Пятый канал
  4. Какая зима ждет россиян?

Какая зима ждет россиян?

, 18:21 Эфирная новость 66

О прогнозах синоптиков рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев, 5-tv.ru

Зима в России в этом году будет переменчивой, погода – крайне непостоянной. Об этом заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в прогнозах чередуются то небольшой минус, то резкие оттепели. В целом, температура воздуха и в декабре, и в течение всей зимы будет выше нормы. 

«В декабре, по прогнозу Росгидромета, температура ожидается выше нормы на огромной территории нашей страны. Это касается и Москвы», – сказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

До двух градусов тепла и порывистый ветер ожидаются в Москве в ближайшие выходные. Плюсовую температуру прогнозируют и в Петербурге. В Северной столице, кроме того, пройдут дожди с мокрым снегом. Обещают также усиление ветра.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.72
-0.09 70.76
0.04
Расставание с иллюзиями: Тенденции 2020 года для всех знаков зодиака

Последние новости

18:53
Расставание с иллюзиями: Тенденции 2020 года для всех знаков зодиака
18:41
В Приморском крае убили краснокнижного амурского тигра
18:29
Андрей Григорьев-Аполлонов высказался по поводу замужества бывшей жены
18:21
Какая зима ждет россиян?
18:08
Давид Манукян признался в своих чувствах Ольге Бузовой
17:58
Очередной памятник советским воинам снесли в Литве

Сейчас читают

Шнуров заявил, что они с молодой женой работают над пополнением в семье
Сергей Лазарев рассказал о том, хочет ли он жениться
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]