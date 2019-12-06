Какая зима ждет россиян?

Зима в России в этом году будет переменчивой, погода – крайне непостоянной. Об этом заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в прогнозах чередуются то небольшой минус, то резкие оттепели. В целом, температура воздуха и в декабре, и в течение всей зимы будет выше нормы.

«В декабре, по прогнозу Росгидромета, температура ожидается выше нормы на огромной территории нашей страны. Это касается и Москвы», – сказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

До двух градусов тепла и порывистый ветер ожидаются в Москве в ближайшие выходные. Плюсовую температуру прогнозируют и в Петербурге. В Северной столице, кроме того, пройдут дожди с мокрым снегом. Обещают также усиление ветра.