Видео: Фанаты «Зенита» ушли с середины матча, в котором выигрывала их команда

Болельщики футбольного клуба «Зенит» покинули трибуны на 44-й минуте матча, когда их команда вела со счетом 2:0 во встрече против «Динамо». 5-tv.ru публикует видео.

Инцидент произошел вечером 6 декабря на «Газпром Арене». В середине матча болельщики «Зенита» начали вставать с кресел и уходить. Так называемый «Вираж» опустел за несколько минут.

После ухода фанатов нападающий Артем Дзюба забил третий гол в ворота «Динамо». Также в середине матча ушли несколько сотен болельщиков московского клуба.

Как пишет Интерфакс, причиной поведения футбольных фанатов стал протест против массовых задержаний болельщиков в Санкт-Петербурге 30 ноября и 1 декабря. Задержания стали ответом на хулиганскую акцию на Кирочной улице Северной столицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о реакции Артема Дзюбы на оскорбительные выкрики во время матча.