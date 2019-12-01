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«Одни хрюкают, другие выигрывают»: Дзюба об оскорбительных выкриках во время матча

, 23:27 | Алиса Маркова Видео 1 870

1 декабря на петербургском стадионе «Газпром-Арене» состоялся футбольный поединок между «Зенитом» и «Спартаком».

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, T.me @edim_sport

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба прокомментировал оскорбительные выкрики, которые звучали в его адрес с трибун во время матча с московским «Спартаком». Игра прошла 1 декабря на петербургском стадионе «Газпром-Арена».

«Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают», — спокойно ответил Артем Дзюба.

Матч 18-го тура чемпионата России между петербургским клубом «Зенит» и столичным «Спартаком» завершился со счетом 1:0 в пользу команды из города на Неве.

Во время игры из сектора, где находились болельщики «Спартака» доносились оскорбительные кричалки в адрес Артема Дзюбы, кроме того некоторые фанаты вывесили несколько уничижительных баннеров.

По словам спортивного комментатора Григория Твалтвадзе, ругательства в сторону Дзюбы со стороны болельщиков красно-белых могут быть связаны с тем, что футболист когда-то перешел из «Спартака» в «Зенит».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как проходила игра между «Зенитом» и «Спартаком» в матче Российской премьер-лиги.

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