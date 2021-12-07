День Екатерины Санницы: что можно и что нельзя делать 7 декабря

Православные христиане 7 декабря почитают память Святой Екатерины, которая покровительствует браку и любви. Нередко ее называют Екатериной Санницей. Святую призывают в мольбах для защиты невесты и брачных союзов. В этот день по традиции открывали санную дорогу — молодые раскатывали на санях, а детвора развлекалась на горках, пишет ytro.news.

Святая появилась на свет в богатой александрийской семье. Однажды ей довелось повстречаться со старцем — тот сообщил, что жениха она найдет лишь с помощью иконы Богоматери. После этого Екатерина приняла учение Христа, чем разгневала императора Максимина. Царь, пораженный красотой девушки, потребовал от нее обратиться в язычество. Отказ и погубил Санницу — царь приказал отсечь ей голову.

Традиции и обычаи 7 декабря:

На Руси в этот день девушки собирались на посиделки, чтобы погадать на будущего мужа. Для того чтобы выбор стал удачным, молились святой Екатерине. Мужчинам же предписан пост и мольба к Богу о трудолюбивой жене. А еще в этот день старались избегать переедания — постились кашей, ржаным хлебом, супами и тушеными овощами.

На дерево в день святой Екатерины накидывали платок — чтобы для девушки брак сложился удачным, и она не стала вдовой из-за несчастного случая. В доме между супругами приветствовалось только тепло и ласки.

Что нельзя делать 7 декабря:

Под запретом засиживаться в гостях до ночи — нужно быть дома до наступления темноты.

Нежелательны танцы, алкоголь и шумные гулянки.

Необходимо на день забыть о физическом труде, стирках и уборках.

Мужчинам 7 декабря не стоит затевать ремонт.

Приметы на 7 декабря:

Ясный день — морозная зима

Тепло и слякотно — не быть морозам еще десять дней

Звездное небо — к скорому снегопаду.

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