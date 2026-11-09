Не только прекращение огня: США раскрыли, что готовят Украине после конфликта

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 30 0

Подробностями поделился спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

Кушнер раскрыл план восстановления Украины после конфликта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Тема:
Переговоры по Украине в Абу-Даби

Кушнер раскрыл детали плана США по послевоенному восстановлению Украины

США вместе с Евросоюзом и другими европейскими партнерами готовят план послевоенного восстановления Украины. Об этом заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

По его словам, речь идет сразу о нескольких направлениях — восстановлении критической инфраструктуры, привлечении частных инвестиций и создании условий для долгосрочного экономического роста страны.

«Вместе с Украиной, ЕС и другими европейскими партнерами мы работаем над решением значительных послевоенных фискальных и реконструкционных нужд Украины, поддержкой критической инфраструктуры, привлечением частных инвестиций и созданием условий для долгосрочного экономического роста и самодостаточности», — написал Кушнер в соцсети X.

Он подчеркнул, что экономический блок является частью более широкого плана урегулирования. Вашингтон также намерен сосредоточиться на прекращении боевых действий, разработке послевоенных гарантий безопасности и решении гуманитарных вопросов.

Подготовка предложений идет на фоне нового раунда переговоров по Украине. 10–11 ноября в Абу-Даби должны пройти переговоры представителей России, Украины и США. Одной из центральных тем станут гарантии безопасности и параметры возможного послевоенного урегулирования.

Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Проведение трехсторонней встречи ранее подтвердили и в Кремле.

Накануне европейские представители также заявили о намерении участвовать в обсуждениях вокруг переговорного процесса в Абу-Даби.

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