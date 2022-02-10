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Прирожденные неудачники: представителям каких знаков зодиака не везет больше всех

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Шеф-редактор сайта 67 354

Астрологи рассказали, как дата рождения может предопределить судьбу человека.

Прирожденные неудачники: представителям каких знаков зодиака не везет больше всех

Фото: www.globallookpress.com © Andrea Matone

Астрологи убеждены, что дата рождения влияет на судьбу человека. Кто-то с рождения наделен везением, а кому-то фортуна улыбается крайне редко. Портал DailyHoro представил ТОП-3 самых неудачливых знака зодиака. В антирейтинг вошли Раки, Козероги и Рыбы.

Рак

Первое место в списке тех, кому чаще всего приходится сталкиваться с неприятностями, занимают Раки. Представители этого знака зодиака чересчур уверенны в себе и своих силах. Это мешает им здраво оценить ситуацию и разумно взглянуть на вещи.

Раки вечно парят в мечтах, в результате чего оказываются не приспособлены к решению реальных житейских проблем. Они не умеют выкручиваться и находить выход из сложных ситуаций, а Вселенная их не любит и не преподносит сюрпризы в виде новых шансов и возможностей.

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Козерог

Второе место в списке неудачников занимают Козероги. Представители этого знака зодиака не верят в совпадения и счастливые случаи, и по этой причине приятные неожиданности с ними никогда не происходят. Астрологи рекомендуют им чаще визуализировать желаемое и настраиваться на позитивный лад.

Оптимистический взгляд на вещи особенно необходим в любовной сфере, где у Козерогов нередко возникает много трудностей. Главное помнить: никто не любит людей, бесконечно жалующихся на судьбу.

Рыбы

Так же, как Козероги и Раки, Рыбы не понаслышке знают, что такое черная полоса. Представителям этого знака зодиака не раз приходилось переживать периоды, когда все буквально валилось из рук. Усугубляло ситуацию отношение Рыб к произошедшему.

Представители этого знака зодиака склонны копаться в себе и впадать в депрессию. При малейшей неприятности они начинают себя критиковать и осуждать. Астрологи рекомендуют Рыбам перестать винить во всем себя и научить воспринимать любые неудачи с юмором.

Ранее 5-tv.ru представлял рейтинг алкоголиков по знаку зодиака.

+1° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
74.72
-0.08 85.38
-0.51
Прирожденные неудачники: представителям каких знаков зодиака не везет бол...

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