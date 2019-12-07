  1. Пятый канал
  4. Как выглядеть модно в пуховике? Болдуин, Бородина и Решетова показали это

Как выглядеть модно в пуховике? Болдуин, Бородина и Решетова показали это

, 13:30 | Мия Субботина Видео 1 965

Знаменитости продемонстрировали, как классический предмет гардероба может смотреться очень стильно.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @haileybieber, @gigihadid, @volkonskaya.reshetova, @bruhunova, @borodylia

Самый обычный зимний предмет гардероба — пуховик. Однако смотреться в нем можно очень стильно, если правильно подобрать его к фигуре и не испортить впечатление неудачными комбинациями. По словам модного аналитика Максима Зарипова, пуховик сегодня не просто предмет гардероба на каждый день, а очень роскошная вещь, пишет Teleprogramma.pro.

Для того, чтобы правильно подобрать актуальный стиль с пуховиком, нужно понять, какая именно модель вещи подходит именно вам. Если фигура женственная, с формами, то подойдут классические варианты, подчеркивающие силуэт — с поясом или приталенные. Возлюбленная юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова выбрала именно такой.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)

На обладательницах стройных фигур эффектно смотрятся объемные пуховики оверсайз. Как отмечает Максим Зарипов, им пойдут и приталенные модели, однако объемные вещи еще больше подчеркнут их изящество. Слова эксперта подтверждает манекенщица Хейли Болдуин, жена Джастина Бибера, предпочитающая именно такие пуховики.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Также дополнит модный стиль правильно подобранная обувь. Хорошо с этой одеждой сочетаются кроссовки. Телеведущая Ксения Бородина отлично это демонстрирует.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

Однако можно выбрать и более теплый вариант — молодая мама Анастасия Решетова примерила ботинки на шнуровке с толстой подошвой. Сейчас такая обувь не только в тренде, но и потрясающе выгодно смотрится с пуховиками.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)

А длинные модели этого предмета гардероба будут очень выгодны в том плане, что под них можно надевать все что угодно: начиная от юбок-карандашей и заканчивая укороченными брюками. Американская супермодель Джиджи Хадид к своему розовому пуховику подобрала широкие кюлоты в полоску. Такая комбинация еще лучше смотрится в расстегнутом виде, а если застегнуть пуховик, брюки просто не будет видно.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

Ранее 5-tv.ru писал о том, что названа самая модная прическа сезона.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.72
-0.09 70.76
0.04
Прирожденные неудачники: Представителям каких знаков зодиака не везет больше всех

Последние новости

14:50
Дочь Успенской получила новую травму
14:39
Видео: Мэр Липецка нецензурно комментирует работы по благоустройству парка
14:27
Пышногрудая дочь Игоря Крутого дала советы по правильному загару
14:15
Умер звезда сериалов «Друзья» и «Клан Сопрано»
14:03
При попытке сбежать из России задержана экс-замглавы подмосковного Щелково
13:52
«Я секси»: Эротический стендап Веры Брежневой в Comedy Club взорвал сеть

Сейчас читают

Прирожденные неудачники: Представителям каких знаков зодиака не везет больше всех
Гороскоп на 7 декабря: Сатурн в союзе с Плутоном предвещает неожиданные перемены
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]