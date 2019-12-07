Как выглядеть модно в пуховике? Болдуин, Бородина и Решетова показали это

Самый обычный зимний предмет гардероба — пуховик. Однако смотреться в нем можно очень стильно, если правильно подобрать его к фигуре и не испортить впечатление неудачными комбинациями. По словам модного аналитика Максима Зарипова, пуховик сегодня не просто предмет гардероба на каждый день, а очень роскошная вещь, пишет Teleprogramma.pro.

Для того, чтобы правильно подобрать актуальный стиль с пуховиком, нужно понять, какая именно модель вещи подходит именно вам. Если фигура женственная, с формами, то подойдут классические варианты, подчеркивающие силуэт — с поясом или приталенные. Возлюбленная юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова выбрала именно такой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova) 1 Дек 2019 в 3:09 PST

На обладательницах стройных фигур эффектно смотрятся объемные пуховики оверсайз. Как отмечает Максим Зарипов, им пойдут и приталенные модели, однако объемные вещи еще больше подчеркнут их изящество. Слова эксперта подтверждает манекенщица Хейли Болдуин, жена Джастина Бибера, предпочитающая именно такие пуховики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hailey Rhode Bieber (@haileybieber) 16 Ноя 2018 в 8:55 PST

Также дополнит модный стиль правильно подобранная обувь. Хорошо с этой одеждой сочетаются кроссовки. Телеведущая Ксения Бородина отлично это демонстрирует.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 8 Ноя 2019 в 4:16 PST

Однако можно выбрать и более теплый вариант — молодая мама Анастасия Решетова примерила ботинки на шнуровке с толстой подошвой. Сейчас такая обувь не только в тренде, но и потрясающе выгодно смотрится с пуховиками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) 14 Ноя 2019 в 3:04 PST

А длинные модели этого предмета гардероба будут очень выгодны в том плане, что под них можно надевать все что угодно: начиная от юбок-карандашей и заканчивая укороченными брюками. Американская супермодель Джиджи Хадид к своему розовому пуховику подобрала широкие кюлоты в полоску. Такая комбинация еще лучше смотрится в расстегнутом виде, а если застегнуть пуховик, брюки просто не будет видно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 9 Янв 2018 в 8:03 PST

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