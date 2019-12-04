Названа самая модная прическа сезона

Названа самая стильная прическа сезона. Самым актуальным и трендовым выбором стал объемный «флип» — укладка, которая в свое время очень нравилась Жаклин Кеннеди.

По сути, это хорошо известная стрижка «боб» — только в этом случае длину волос оставляют на уровне плеч. При этом кончики волос не оставляют прямыми, а немного завивают от себя.

В современной трактовке объемный «флип» чаще всего собирают в высокий хвост на макушке. Наиболее стильным считается вариант, когда резинка для волос скрывается под прядью, которой обматывают основание хвоста.

С прической подобного рода за последние несколько недель видели Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес, Карди Би, Хэйли Болдуин и нескольких других знаменитостей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что эксперименты с прической Майли Сайрус не понравились ее фанатам.