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Названа самая модная прическа сезона

, 20:35 | Анастасия Игонина 127

Последний писк моды — стрижка и укладка в стиле объемного «флипа».

Фото: Instagram @kimkardashian

Названа самая стильная прическа сезона. Самым актуальным и трендовым выбором стал объемный «флип» — укладка, которая в свое время очень нравилась Жаклин Кеннеди.

По сути, это хорошо известная стрижка «боб» — только в этом случае длину волос оставляют на уровне плеч. При этом кончики волос не оставляют прямыми, а немного завивают от себя.

В современной трактовке объемный «флип» чаще всего собирают в высокий хвост на макушке. Наиболее стильным считается вариант, когда резинка для волос скрывается под прядью, которой обматывают основание хвоста.

С прической подобного рода за последние несколько недель видели Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес, Карди Би, Хэйли Болдуин и нескольких других знаменитостей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что эксперименты с прической Майли Сайрус не понравились ее фанатам.

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Названа самая модная прическа сезона

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