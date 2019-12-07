Пышногрудая дочь Игоря Крутого дала советы по правильному загару

Дочь российского композитора Игоря Крутого Виктория порадовала поклонников своей прекрасной фигурой. В кадре девушка позирует в черном открытом купальнике, который эффектно подчеркивает ее пышную грудь. Дополнили образ Виктории соломенная шляпка с черной лентой. Снимок с отдыха знаменитость разместила на своей странице в Instagram.

«Загораем на солнышке. Любопытный факт: если вы моетесь сразу после того, как позагорали, то вы смываете со своей кожи витамин Д», — написала девушка.

Instagram @victoriakrut

Изначально текст был на английском языке, однако Виктория продублировала его и на русском, чтобы донести до подписчиков интересную информацию.

Судя по комментариям подписчиков, на советы они обратили внимание меньше всего. Особый восторг вызвала фотография дочери звездного композитора. Они осыпали девушку комплиментами и подчеркнули, что она невероятно хорошо выглядит.

«Красивая»;

«Прелесть! Обожаю тебя»;

«Какая грудь!»;

«Вика, ты воплощение красоты», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Игорь Крутой расплатился за запеканку игрой на рояле.