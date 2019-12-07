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Водитель на Kia впечатал такси в столб на юге Петербурга

, 15:08 | Светлана Шевченко Видео 66

Авария произошла на пересечении улиц Гастелло и Ленсовета.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Водитель на Kia впечатал такси в столб на юге Петербурга. Видео с места аварии опубликовано в паблике «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге».

На кадрах видно, что корейский автомобиль от удара задымился.

Предварительно, по словам очевидцев, водитель такси получил перелом руки. А управлявшего Kia увезли в больницу на автомобиле реанимации.

Обстоятельства ЧП устанавливаются. Информации о пассажирах не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о резонансном ДТП, которое произошло утром в Москве. 23-летний водитель на Mazda в состоянии алкогольного опьянения влетел в надземный переход у станции «Окружная» столичного МЦК. Погибли три человека. Момент аварии зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения.

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