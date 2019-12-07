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  4. Момент смертельного ДТП у станции «Окружная» МЦК в Москве попал на видео

Момент смертельного ДТП у станции «Окружная» МЦК в Москве попал на видео

, 8:58 | Алиса Маркова Эксклюзивное видео 2 285

Машина на большой скорости буквально влетела в надземный переход, насмерть сбив троих пешеходов.

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Фото, видео: 5-tv.ru, РИА Новости / Наталья Селиверстова

Момент смертельного ДТП у станции «Окружная» МЦК в Москве попал на видео. Жертвами аварии стали три человека. Она которое произошла на Локомотивном проезде. По предварительной информации, легковушка, ехавшая по Станционной улице на большой скорости протаранила вестибюль станции «Окружная» МЦК и насмерть сбила троих пешеходов.

Водитель машины, от которого по словам очевидцев пахло спиртным, от госпитализации отказался, информация о травмах пассажира авто пока не сообщается. Тем не менее известно, что специалистам пожарно-спасательных подразделений производилась деблокировка пострадавших из легковушки. Обстоятельства и причины аварии сейчас устанавливаются.

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