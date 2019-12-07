  1. Пятый канал
  4. МВД: Въехавший в вестибюль станции водитель в Москве был пьян

МВД: Въехавший в вестибюль станции водитель в Москве был пьян

, 10:23 | Светлана Шевченко Видео 458

В результате аварии погибли три человека. Еще двое получили ранения.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Наталья Селиверстова, 5-tv.ru

В столичном МВД подтвердили, что въехавший в Москве в вестибюль станции МЦК «Окружная» водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты медицинского освидетельствования.

В результате аварии погибли три человека. Еще двое получили ранения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина не справился с управлением автомобиля при вхождении в поворот и на большой скорости влетел в надземный переход. Момент смертельного ДТП зафиксировали камеры уличного видеонабюдения. Водитель от госпитализации отказался. О запахе спиртного сразу же сообщили очевидцы произошедшего.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.72
-0.09 70.76
0.04
Прирожденные неудачники: Представителям каких знаков зодиака не везет больше всех

Последние новости

11:51
Список погибших в ДТП у станции «Окружная» МЦК в Москве
11:34
Телеведущая Милена Дейнега потеряла двойню
11:22
Безработным в возрасте от 50 лет дадут стипендии
11:10
Хоккеист Александр Овечкин сказал, когда завершит карьеру
10:57
Медики спасают мужчину в бизнес-терминале аэропорта «Внуково»
10:46
«Профнепригодна»: Новосибирскую модель выгнали с подиума из-за пугающей худобы

Сейчас читают

Прирожденные неудачники: Представителям каких знаков зодиака не везет больше всех
Гороскоп на 7 декабря: Сатурн в союзе с Плутоном предвещает неожиданные перемены
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]