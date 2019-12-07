МВД: Въехавший в вестибюль станции водитель в Москве был пьян

В столичном МВД подтвердили, что въехавший в Москве в вестибюль станции МЦК «Окружная» водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты медицинского освидетельствования.

В результате аварии погибли три человека. Еще двое получили ранения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина не справился с управлением автомобиля при вхождении в поворот и на большой скорости влетел в надземный переход. Момент смертельного ДТП зафиксировали камеры уличного видеонабюдения. Водитель от госпитализации отказался. О запахе спиртного сразу же сообщили очевидцы произошедшего.