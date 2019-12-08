Роструд рассказал, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

Работникам, у которых установлен ненормированный рабочий день полагается дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.

«Ненормированный рабочий день — особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени», — гласит первая статья 101 Трудового Кодекса Российской Федерации.

При этом эксплуатировать людей с таким режимом работы ежедневно — запрещено.

Работу, которая выходит за рамки обычного рабочего графика, контролирующие и судебные органы могут расценить как сверхурочную, за которую сотруднику положена компенсация работодателя, подчеркивают в Роструде.

Россияне при ненормированном рабочем дне освобождаются в выходные и нерабочие праздничные дни на общих основаниях.

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