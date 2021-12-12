Российские медики рассказали, чем полезна хурма

Эксперты Центра общественного здоровья Карелии рассказали о невероятных полезных свойствах хурмы. В начале зимы употребление в пищу свежих фруктов хорошо скажется на повышении иммунитета и общем состоянии организма.

По мнению ученых, яркий оранжевый фрукт полезен для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, ведь он очень богат калием.

Также хурма, по словам специалистов, содержит в себе гораздо большее количество пищевых волокон и полезных микроэлементов, нежели яблоки. Это значит, что фрукт подойдет людям с расстройствами пищеварительной системы.

В составе фрукта находятся витамины групп А, С и P, которые помогают коже оставаться более эластичной и упругой. Эти же витамины поддерживают человеческий иммунитет в холодные периоды.

Фрукт обладает мочегонным эффектом и благотворно влияет на работу почек. Благодаря тонизирующему эффекту он позволяет человеку оставаться бодрым на протяжении длительного времени.

«Хурма является отличным тонизирующим средством, быстро снимает усталость, успокаивает нервную систему и повышает работоспособность», — сообщают специалисты.

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