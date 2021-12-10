Как самому распознать начало пневмонии по первым признакам

Кашель или температура? А может, боли в области живота? Как проявляет себя воспаление легких и чем опасно?

Пока ситуация с коронавирусом в мире остается тяжелой, люди будут бояться за свое здоровье и страшиться каждого симптома, мало-мальски схожего с признаками инфекции. Конечно, от мнительности никуда не убежишь, но можно сделать ее осознанной. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru врач-пульмонолог высшей категории Сергей Пурясев рассказал, как распознать самую опасную «побочку» COVID — пневмонию.

Будьте осторожны!

Известно, что пневмонии (воспаление легких) различаются характерами агрессивности — бактериальные и вирусные. Если первые лечатся очень успешно и быстро, во втором случае часто можно купировать только симптомы — вся надежда на организм. Чтобы предотвратить беду и не попасть в больницу с обширным поражением тканей, важно следить за общим состоянием и не списывать все на банальную простуду.

«Первый признак — это начало интоксикации: температура, слабость, недомогание. Потом идут респираторные симптомы: затрудненное дыхание, першение в горле, кашель. В последующем — все равно возрастающая температура», — заметил Пурясев.

Специалист особо подчеркнул, что все вышеперечисленное — лишь «поверхность айсберга». Порой пациенты не могут отличить симптомы пневмонии от проявлений других заболеваний. И это страшно.

«Может быть появление загрудинных болей справа или слева — зависит от области поражения легких. Бывают абдоминальные боли — как будто боли в желудке, когда воспаление идет на диафрагме. Это дает ощущение как будто у есть перитонит или язвенная болезнь — но это редко. В основном это кашель — потом все завершается нарастающей дыхательной недостаточностью — если больного не лечат», — заметил врач.

Если воспаление легких спровоцировал не COVID или иной вирус, а бактерия, то всегда есть риск осложнений. Так, например, всем известный пневмококк имеет свойство выделять токсин при попадании в организм. В результате поражается сердечно-сосудистая система. От этого, как ни странно, часто страдают молодые люди — потому что привыкли переносить болезни «на ногах».

«Развивается коллапс: потеря сознания, потеря давления и даже летальный исход. Но так как сейчас имеет место антибактериальная терапия, то до таких состояний не доводят, естественно. Назначается лечение и прочее, прочее», — заключил Сергей Пурясев.

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