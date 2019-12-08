В Индии свадебный караоке-конкурс закончился травмами для приглашенных гостей и участников. Об этом сообщает Рен-ТВ, со ссылкой на Telegram-канал «Бушующий мир».

Инцидент произошел в штате Бангалор. Тамада собрал гостей на сцене для участия в караоке-конкурсе. На кадрах видно, что все гости праздника не вмещаются в кадр — многие из них в три ряда стоят на сцене в ожидании музыкального интерактива.

В караоке участники так и не смогли спеть. Как только певец начал свое проникновенное выступление, сцена не выдержала толпу. Десятки людей попадали на друг друга вместе с техникой и музыкальной аппаратурой. Двое гостей сломали ноги в результате падения.

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