Видео: В Петербурге машина провалилась в яму на дороге

В Петербурге автомобиль провалился в яму на месте строительных работ в районе станции метро «Кировский завод». Инцидент произошел утром 7 декабря на проспекте Стачек.

Находившиеся рядом с местом ДТП очевидцы, сделавшие несколько видеозаписей и фотографий, отмечают, что водитель не пострадал. Судя по кадрам, машина буквально въехала в яму, несмотря на ограждения.

Серебристое авто оказалось под асфальтом по задние колеса. По какой причине водитель не заметил или проигнорировал оградительные установки, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ДТП у метро «Окружная» в Москве — автомобиль въехал в вестибюль станции. Под колесами иномарки погибли три человека, еще двое госпитализированы.