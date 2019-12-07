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Видео: В Петербурге машина провалилась в яму на дороге

, 15:50 | Анастасия Игонина Видео 49

Автомобиль упал в отверстие в дорожном полотне, огороженное для ремонтных работ.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

В Петербурге автомобиль провалился в яму на месте строительных работ в районе станции метро «Кировский завод». Инцидент произошел утром 7 декабря на проспекте Стачек.

Находившиеся рядом с местом ДТП очевидцы, сделавшие несколько видеозаписей и фотографий, отмечают, что водитель не пострадал. Судя по кадрам, машина буквально въехала в яму, несмотря на ограждения.

Серебристое авто оказалось под асфальтом по задние колеса. По какой причине водитель не заметил или проигнорировал оградительные установки, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ДТП у метро «Окружная» в Москве — автомобиль въехал в вестибюль станции. Под колесами иномарки погибли три человека, еще двое госпитализированы.

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