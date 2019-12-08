Соцсети отыскали владелицу купюры с душераздирающей надписью

Благодаря соцсетям удалось найти владельцу купюры в десять малайзийских ринггитов с душерадирающей записью на ней. В конце ноября фото банкноты разместила на своей странице в Facebook сотрудница банка Хайза Эзани.

«Последние деньги, данные папой 21 мая 2010 года. Я люблю тебя, папа», — написано на купюре по-английски.

Хайза обратилась к интернет-сообществу с просьбой помочь найти автора этой трогательной записки. Как пишет WORLD OF BUZZ, тысячи пользователей откликнулись на этот призыв, перепостив объявление 25 тысяч раз. И буквально за считанные дни владелец купюры откликнулся. Историю записки рассказала Анна Малар Йесудас, отец которой погиб в аварии, когда ей было 17 лет. В тот день, 21 мая 2010 года, в 7:10 утра папа, как обычно, отвез ее в школу, дав с собой десять ринггитов на карманные расходы.

«К сожалению, это был последний день и последний раз, когда я видела его в своей жизни. В тот день он попал в аварию и вернулся к нашему Господу. С того дня я держал эти деньги в сумочке», — рассказала Анна.

Однако 1 сентября 2019 года кошелек, в котором хранилась купюра, у девушки украли. Анна не переставала надеяться, что когда-нибудь последняя память об отце каким-то образом вернется к ней. И чудо произошло.

«Я так благодарна сестре Хизе Эзани. Просто слова „спасибо“ на самом деле недостаточно. Спасибо всем добрым людям, которые поделились постом, и всем писавшим сердечные комментарии», — говорит девушка.

Она также напоминает потенциальным ворам, что иногда жертвы краж сильнее оплакивают не денежную стоимость похищенного, а потерю вещей, которые им по какой-то причине важны и дороги, и призывает как следует подумать, прежде чем идти на преступление.

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