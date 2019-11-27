«Бомба и ходячий секс!» Дарью Мороз заподозрили в попытке вернуть Богомолова

Дарья Мороз удивила поклонников, явившись на светское мероприятие, посвященное выходу «золотого» номера журнала Vogue, в коротком белом трикотажном платье и очень высоких коричневых ботфортах. Сразу несколько снимков в этом дерзком образе актриса выложила на своей странице в Instagram.

Instagram @d_moroz

Подписчики отреагировали на фото неоднозначно. Большинство восхищается любимой артисткой.

«Бомба и ходячий секс»;

«Какая хулиганка!»

«Дерзко красивы!»

«Где были глаза Богомолова?» — пишут фанаты.

Однако некоторые заподозрили, что кардинальная смена имиджа и смелые эксперименты продиктованы попытками привлечь к себе внимание бывшего мужа, театрального режиссера Константина Богомолова, женившегося несколько месяцев назад на Ксении Собчак.

«Дарья, вы стали одеваться как шалава… Хотите этим вернуть носатого изменщика?!»

«Если бы сейчас снимали фильм Интердевочка, она бы выглядела так», — полагают пользователи.

Недавно, как рассказывал 5-tv.ru, на одном из фото Дарья Мороз предстала обнаженной, некоторым показалось, что на снимке она похожа на Шарлиз Терон.