Пять причин пожениться в високосный год, несмотря на суеверия

С давних времен високосный год — год, в котором на один день больше, чем в обычном, — считался неблагоприятным во многих отношениях. Какого-либо логичного объяснения этому нет, однако различные приметы, поверья и суеверия, связанные с високосным годом, живы до сих пор. И одно из них гласит, что заключенный в таком году брачный союз обречен на неудачу.

Как выяснил интернет-портал Svadbagoda.org, некоторые историки полагают, что это поверье возникло в древности, когда високосный год считали «годом невесты». В течение 366 дней невесты сватали женихов, а не наоборот. При этом отказывать сватам в таком случае не полагалось, и мужчинам приходилось поневоле жениться на посватавшей его девушке. Понятно, что такой брак счастливым становился не часто. Со временем эта традиция и породила суеверие.

А между тем есть как минимум пять резонов сыграть свадьбу именно в високосный 2020 год.

Во-первых, согласно тем же поверьям, следующий за високосным год считается «годом вдовы», а за ним — «год вдовца». Получается, если следовать приметам, ждать свадьбы придется долго.

Во-вторых, пока вы ожидаете благоприятного года, ваш избранник может найти себе менее суеверного спутника жизни.

В-третьих, у пар, которые все-таки решатся заключить брак в 2020 году, будет большая свобода с выбором даты и места бракосочетания, проще будет найти подходящий ресторан и нанять хорошего тамаду и фотографа. Ведь по статистике, из-за суеверий в високосный год регистрируется на 10%-15% браков меньше.

В четвертых, стоит вспомнить, что церковь никаких ограничений на венчание в високосный год никогда не вводила. Таинство не проводится лишь в канун пятницы и воскресенья, а также во время постов.

И, наконец, в-пятых, никаких научных и даже статистических подтверждений теорий о несчастливом или недолговечном браке в високосный год не существует. А даже если бы и были, настоящая любовь преодолеет любые трудности.

Если же, несмотря на все разумные доводы, суеверия продолжают пугать вас, знайте, что есть специальный заговор, который разрушит чары злосчастного года. Просто во время венчания в церкви жених и невеста должны сказать: «Венчаю венцом, а не високосным концом!».

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