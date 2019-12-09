Как следует одеться на вечеринку, встречая год Металлической Белой Крысы

Все помнят, что «как новый год встретишь, так и проведешь», а потому хотят не ошибиться с выбором наряда на новогоднюю вечеринку, чтобы не ударить в грязь лицом перед другими гостями, не отстать от моды и случайно не прогневать символ наступающего года по восточному календарю — Металлическую Белую Крысу. Чтобы помочь читателям, 5-tv.ru спросил советов в выборе праздничной одежды у стилиста и у астролога.

Алла Шебанова призналась, что как профессиональный стилист уже некоторое время назад заметила — как в коллекциях дизайнеров, так и в гардеробах модниц прочно обосновался белый цвет. В этом эксперт видит признак приближения года Металлической Белой Крысы, которая любит умеренность.

«Уходит чрезмерность в коллекциях, очень много появляется, особенно у молодых дизайнеров, коллекций достаточно спокойных, элегантных, с предпочтением, наверное, одного тона. Нет сложных вычурных принтов, чрезмерных украшений, вышивок. Это тоже, возможно, связано с годом крысы, потому что крыса не любит чрезмерность, она любит тщательность», — рассказала эксперт.

Поэтому, по словам стилиста, необходимо с особой тщательностью подойти к выбору своего образа, обратить внимание на детали, которые являются кодом вашей индивидуальности.

«Одежда она бывает очень женственной, элегантной, а бывает авангардной. Или бывает, как арт-объект. То есть здесь зависит от предпочтения самой женщины, какую информацию вы о себе хотите нести, ваш социальный маркер», — объяснила специалист.

Кроме того, Алла Шебанова советует очень тщательно подбирать украшения, которые тоже являются личным кодом и много говорят о внутреннем состоянии женщины и ее отношении к жизни.

«Вы человек искусства, человек бизнеса? Что вы хотите украшениями продемонстрировать? Свой статус или свои какие-то мысли творческие, которые у вас в голове?» — пояснила эксперт.

Что-то элегантное и неброское советует надеть в новогоднюю ночь и астролог Сергей Седашёв. По его словам, одежда должна быть солидная и подчеркивать статус.

«То есть не супер какие-то яркие, кричащие цвета, а что-то более строгое, спокойное, но подчеркивающее элегантность, статус», — порекомендовал эксперт в интервью 5-tv.ru.

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