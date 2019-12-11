Козероги! Гороскоп на каждый месяц 2020 года: секс, финансы, здоровье

Гороскоп на 2020 год для Козерога

Весь год у Козерогов будет усиленно работать интуиция. Постарайтесь прислушиваться к этому голосу, хотя умом вы можете отрицать его существование. С середины года, как показывает гороскоп, интуиция особенно усилится, подсказывая неожиданные, но верные решения. Также может усилиться желание делать все в одиночку и по-своему, которое в предстоящем году будет во многом оправдано.

С февраля по сентябрь будет период особого оптимизма и ощущения поддержки жизни. Время подходит для больших планов и важных решений.

Гороскоп 2020 для Козерога по месяцам

Январь

Январь для Козерогов будет насыщенным. Во-первых, многие Козероги справляют день рождения. Это подходящий момент, чтобы проанализировать прошедший год и спланировать следующий. Во-вторых, еще несколько планет проходят по вашему знаку, что обещает насыщенный и в целом положительный месяц. Вы ощутите оптимизм и жажду действий. Также гороскоп предсказывает Козерогам в этот период появление новых планов и возможностей.

Февраль

В феврале продолжается позитивный период. Ваш оптимизм и точное планирование помогут эффективно двигаться к целям. Ожидаются успехи в деловой сфере.

В личной жизни, как предсказывает гороскоп, возможны проблемы во второй половине месяца. Недостаток такта и повышенная занятость на работе могут негативно повлиять на ваши отношения.

Март

Начало марта обещает очень сфокусированное состояние, которое отлично подходит для постановки целей, начала новых дел и проектов, активного движения вперед.

В конце марта, судя по гороскопу, рассеются облака на личном фронте. Этот период очень хорош для личных отношений и позволит исправить допущенные ошибки и растопить лед взаимного непонимания.

Апрель

В апреле прежде всего видны сложности в деловой сфере. В начале и середине апреля у вас проявится состояние разбросанности. Гороскоп предсказывает, что вы потратите усилия и ресурсы не на то, что нужно. Также возможны недоразумения с сотрудниками и другими людьми. В конце апреля деловая ситуация налаживается.

Май

Май очень хорош для деловой активности. Вы собраны, предупредительны, хорошо планируете свою деятельность, благодаря чему неуклонно движетесь вперед. На первую половину мая, судя по гороскопу, стоит запланировать особо важные дела и начало ответственных проектов.

Июнь

В июне наступает период ошибок и неразберихи в делах и документах. Это период, когда одна ошибка или опечатка может сорвать результаты целого месяца работы. Нежелательно заниматься умственной работой и точными расчетами. Звезды советуют Козерогам перепоручить такие дела.

Июль

Гороскоп предсказывает, что в июле продолжается непростой период. Конфликты и недоразумения будто преследуют вас. Здесь проявляются и ваши неуступчивость, желание сделать все по-своему, и ошибки, допускаемые в работе вами или окружающими. Период не благоприятен для деловой активности, принятия важных решений, начала новых проектов.

Август

В начале августа вам будут помогать ваши находчивость, новые и подчас гениальные решения, неожиданные возможности. В середине месяца ожидаются конфликты или некоторое охлаждение в личной жизни. В конце месяца собранность и аккуратность помогут исправить проблемы по работе, возникшие ранее.

Сентябрь

В первой половине сентября концентрация поможет Козерогам активно двигаться к цели. Гороскоп показывает, что этот период хорош для важных решений и настойчивой деятельности. Стойте на своем и не отступайте — решения будут верными.

Во второй половине сентября тенденция меняется — вы можете допустить досадные ошибки, опоздать на важные мероприятия или неверно истолковать предложения партнера.

Октябрь

Большую часть октября будет легко ладить с окружающими. Особенно ценно это будет для личной жизни, где вы сможете свободно обсудить назревшие вопросы, прийти к взаимопониманию и компромиссу. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы обрести новую глубину в ваших отношениях. Однако в конце октября, судя по гороскопу, ситуация меняется и возможны конфликты и ссоры.

Ноябрь

Начало ноября обещает быть сложным для личной жизни. Конфликты и неспособность понять друг друга отравляют ваши отношения. Однако в деловой сфере возможен успех. Лучше направить большую часть усилий именно туда.

Во второй половине ноября, как предсказывает гороскоп, сохраняется конфликтная атмосфера, но вам уже легче улаживать разногласия.

Декабрь

В декабре Козерогам лучше большую часть вопросов решать с помощью согласия, компромисса. Не обострять противоречия, не идти на конфликт (хотя соблазн такой будет), так как это ни к чему хорошему не приведет. Гороскоп предупреждает: при таком поведении возможны разрывы отношений с деловыми и личными партнерами.

Сексуальный гороскоп на год для Козерога

Мужчины — Козероги

Повышенная мужественность и сексуальность ожидают вас в первой половине марта и первой половине июня. Неудачи или неустойчивость в этом смысле — во второй половине июля и с середины октября по середину декабря.

Лучики женского внимания посетят вас во второй половине января, середине марта, середине октября и в начале декабря. Неудачны для отношений с прекрасными дамами вторая половина февраля, вторая половина августа и первая половина ноября.

В целом успех в отношениях обещает середина марта, а сложности и проблемы — первая половина ноября.

Женщины — Козероги

Позитивные периоды повышения самооценки и женской привлекательности: конец января, середина марта, середина октября и начало декабря. Неудачные периоды, когда возможна неудовлетворенность и сниженная самооценка: вторая половина февраля, вторая половина августа и первая половина ноября.

Повышенное внимание мужчин к вам ожидается в первой половине марта, первой половине июня. Периоды конфликтов и раздоров — во второй половине июля и весь период с середины октября по середину декабря.

Итого позитивный, но не долгий период для отношений будет в середине марта. Используйте эту возможность по полной! А наиболее сложный и негативный — в первой половине ноября.

Финансовый гороскоп на год для Козерога

Для Козерогов финансовый год будет успешным. Январь, февраль и март будут очень хороши. Апрель и май чуть послабее. В июне–июле возможны временные финансовые трудности. С августа и по октябрь — успешный период.

В конце октября могут начаться сложности и продлятся они до конца ноября. В декабре ситуация стабилизируется.