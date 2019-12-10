Джон Траволта обнаружил ошибку в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде»

Титулованный американский актер Джон Траволта обнаружил историческую неточность в картине знаменитого кинорежиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

Дето в том, что Траволта с пятилетнего возраста без ума от авиации. Артист имеет лицензию пилота и несколько тысяч часов налета. Он также владеет несколькими самолетами, названными в честь его детей.

В фильме Тарантино есть эпизод, когда герой Леонардо Ди Каприо (Рик Далтон) возвращается в Голливуд из Европы.

«Леонардо возвращается из Италии, и нам сообщают, что он сел на Boeing 747. Но 747-й только проходил тестовые полеты в феврале 1969 года, а в эксплуатацию его ввели в январе 1970. Они опередили события на девять месяцев. Он мог бы лететь на Boeing 707», — приводит слова въедливого в историю авиации Траволты издание IndieWire.

При этом 65-летний актер, должно быть, безмерно благодарен Тарантино за роль в культовом фильме 1994 года «Криминальное чтиво», которая бесспорно оказала значительное влияние на его актерскую карьеру.

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