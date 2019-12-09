Встреча «нормандской четверки» началась в Париже

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Франция, ФРГ, Украина — Прим.ред.) стартовала в Париже в Елисейском дворце, сообщает ТАСС. Отмечается, что мероприятие началось с полуторачасовой задержкой и проходит в закрытом для журналистов режиме.

Президент РФ Владимир Путин, французский лидер Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский собрались за круглым столом в зале Мюрата.

В саммите с российской стороны также принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощники главы российского государства Юрий Ушаков и Владислав Сурков.

Известно, что Владимир Путин перед началом встречи в «нормандском формате» поочередно пообщался с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Встреча президента РФ и украинского лидера должна состояться по завершении саммита.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подготовка к встрече «нормандской четверки» проходит в напряженной атмосфере.