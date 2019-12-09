В каких российских регионах 31 декабря сделали выходным

Псковская область будет отдыхать 31 декабря. Рабочий день переносится на 28-е — это суббота.

Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Ведерников. Решение сделать канун Нового года выходным власти приняли после опроса, проведенного в соцсетях.

Большинство местных жителей — это 93% — высказались за полноценную подготовку к празднику.

Псковская область — это уже пятый регион, объявивший 31 выходным. В списке Крым, Томская и Кировская области, а также Ставрополье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что больше половины компаний в России не будут работать 31 декабря.